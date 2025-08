Verliebe dich in die Nudeln mit der rosafarbenen Soße

Es gibt Gerichte, die kann man immer wieder essen, ohne dass es einem langweilig wird. Pasta Aurora ist so ein Gericht, denn es ist einfach zuzubereiten, unverschämt lecker und man braucht nur wenige Zutaten. Wir zeigen dir heute, wie leicht du das Nudelgericht mit Tomaten und Sahne kochen kannst. Lass es dir schmecken!

So zauberst du Pasta Aurora

Teigwaren haben eine lange und faszinierende Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Obwohl viele Kulturen Teigwaren in verschiedenen Formen kannten, wird allgemein angenommen, dass die moderne Pasta ihren Ursprung in Italien hat. Die ersten schriftlichen Erwähnungen von Pasta stammen aus dem 9. Jahrhundert aus Sizilien. Der Legende nach brachte Marco Polo Nudeln aus China nach Italien, aber archäologische Funde zeigen, dass Teigwaren in Italien schon lange vor seiner Reise bekannt waren.

Die Pasta Aurora stammt ebenfalls aus Italien und verdankt ihrem Namen der Farbe der Soße. Der Name „Aurora“ leitet sich vom lateinischen Wort für „Morgenröte“ oder „Dämmerung“ ab. Die Färbung der Soße entsteht durch die Mischung der roten Tomaten mit Sahne. Das Ergebnis ist eine Farbe, die an sanfte Sonnenaufgänge erinnert.

Klingt das nicht lecker? Wir finden: auf jeden Fall! Wenn du dann noch entdeckst, wie einfach es ist, dieses Nudelgericht zuzubereiten, möchtest du am liebsten sofort in die Küche rennen und es ausprobieren. Nur zu, in einer knappen halben Stunde kannst du schon den ersten Bissen genießen. Das Nudelkochen dauert dabei fast am längsten.

Pasta Aurora Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Penne oder eine andere Nudelsorte

2 EL Butter

1 EL Mehl

1 Becher Sahne

Salz und Pfeffer

500 g passierte Tomaten

etwas Parmesan gerieben

1 Handvoll Basilikumblätter Zubereitung Koche die Nudeln nach Packungsanweisung bissfest.

Schmilz die Butter in einem Topf und siebe das Mehl dazu. Verrühre beides schnell, damit keine Klumpen entstehen.

Gieße dann die Sahne hinzu und rühre erst ganz zum Schluss die passierten Tomaten unter.

Lass die Soße für höchstens 10 Minuten köcheln.

Gieße nun die Nudeln ab 🛒 und richte sie mit der Soße an.

Serviere die Pasta Aurora mit geriebenem Parmesan und etwas frischem Basilikum.

