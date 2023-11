Wenn man eine spontane Umfrage zum Thema „Lieblingsessen und -snacks“ machen würde, was würde herauskommen? Kuchen, Burger und Pasta würden neben Pizza sicher ganz hoch im Kurs stehen. Wie toll, dass man das alles – zumindest alles außer der Pizza – zu einer herzhaften Spezialität kombinieren kann. Dieses Rezept macht vor, wie es geht: Pasta-Burger-Kuchen.

Raffiniert: Wir backen einen Pasta-Burger-Kuchen

Die Komposition aus allem, was schmeckt, lässt eigentlich keine Wünsche offen. Wer könnte schon Nein sagen zu einem deftigen Pasta-Gericht mit Hackfleisch, das bei der berühmten Bolognese-Soße Inspirationen findet? Unser Pasta-Burger-Kuchen freut sich, als Gast auf deiner nächsten Party dabei zu sein, denn kreative Ideen wie diese lassen Gäste nicht nur staunen, sondern auch schlemmen.

Aber auch für Familien ist so ein Pasta-Burger-Kuchen ideal, denn Groß und Klein lieben ihn. Vor allem, wenn es Streit unter den Kids gibt, was es zum Mittag- oder Abendessen geben soll, besänftigt so ein Pasta-Burger-Kuchen alle Gemüter. Daher wollen wir dich nicht länger auf die Folter spannen und dich sofort mit dem Rezept versorgen.