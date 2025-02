Lecker Carbonara-Auflauf mit Nudeln und Speck

Nudelaufläufe sind echte Allrounder. Bei den vielen Zutaten, mit denen man sie zubereiten kann, ist für jeden Geschmack die passende Idee dabei. Wir haben uns heute für einen Pasta-Carbonara-Auflauf entschieden. Und sagen es gleich vorneweg: Ja, wir verwenden dafür Sahne und auch Milch, die normalerweise in einer klassischen Carbonara nichts zu suchen haben. Aber sie bilden die Basis für die Soße unseres Ofengerichts und sorgen dafür, dass der Auflauf am Ende nicht zu trocken wird. Also: Legen wir los!

Rezept für Pasta-Carbonara-Auflauf: Nudelklassiker aus dem Ofen

Wenn sich die Lust zu kochen nach einem langen Arbeitstag oder einem Ausflug am Wochenende in Grenzen hält, sind Aufläufe eine super Sache. Sie machen nicht viel Arbeit und werden überwiegend im Ofen gebacken. Während die Form in der Röhre steht, hat man Zeit, sich von den Ereignissen des Tages zu erholen und sich aufs Essen zu freuen. Außerdem geht dieser verführerische Duft von der Küche aus, der den Appetit ankurbelt.

Unser Pasta-Carbonara-Auflauf erfüllt all diese Eigenschaften. Wir haben uns typische Zutaten einer klassischen italienischen Carbonara geschnappt, sie um ein paar weitere Zutaten ergänzt und einen leckeren Nudelauflauf kreiert, der der ganzen Familie schmeckt.

Für den Pasta-Carbonara-Auflauf brauchen wir neben kurzen Nudeln wie Penne oder Makkaroni noch durchwachsenen Speck, Eier, Parmesan, Sahne, Milch, Salz und Pfeffer. Wir starten damit, die Nudeln in gesalzenem Wasser zu kochen. Dabei verringern wir die angegebene Garzeit auf der Verpackung allerdings um wenige Minuten, denn die Pasta gart später im Ofen weiter. Während sie auf dem Herd steht, würfeln wir Zwiebel und Speck und braten beides an. Außerdem verrühren wir für die Soße Milch, Sahne, Eier und geriebenen Parmesan und würzen sie mit Salz und Pfeffer.

Nun landen alle Zutaten in einer Auflaufform und wandern in den Ofen. Na, freust du dich schon auf den ersten Bissen? Wir auch!

