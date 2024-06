Pellkartoffeln mit Quark und Gurkensalat: Wir lieben diesen Klassiker

Pellkartoffeln mit Quark und Gurkensalat erinnern mich wie kaum ein anderes Gericht an meine Kindheit. Als ich klein war, gehörte es zu meinen absoluten Lieblingsessen. Vor allem im Sommer kam diese Kombination bei uns häufig auf den Tisch. Wenn die Sonne in den Garten schien, saßen wir unter freiem Himmel am Tisch und ließen uns das leckere Mittag- oder Abendessen schmecken. Ein Klassiker, der auch heute noch seine kulinarische Berechtigung hat!

Ein echter Klassiker: Pellkartoffeln mit Quark und Gurkensalat

Meine Eltern servierten zu den Pellkartoffeln mit Quark und Gurkensalat häufig auch Brathering oder einen anderen Fisch aus der Dose. Ich finde, das Gericht schmeckt aber auch ohne Fisch- oder Fleischbeilage super. Der Klassiker beweist einmal mehr, dass ein Essen nicht unbedingt aufwendig sein oder ausgefallene Zutaten beinhalten muss, um zu überzeugen.

Man könnte Pellkartoffeln mit Quark und Gurkensalat beinahe als Arme-Leute-Essen bezeichnen, weil es typische Merkmale wie Alltagszutaten, die nicht teuer sind, aufweist. Dabei sollte es jeder mal probieren. Es ist nicht zu deftig und damit wie gemacht als Hauptspeise im Sommer.

Kartoffeln gehen eigentlich immer, da sind wir uns in der Redaktion mehr als einig. Ein echter Klassiker ist auch Omas Kartoffelsalat, der perfekt fürs Grillen ist. Ein traditionelles Kartoffelgratin oder Fondant-Kartoffeln zählen ebenfalls zu den Favoriten, die wir noch von früher kennen.

Wir haben uns früher jedes Mal ein richtiges Wettrennen beim Pellen der Knollen geliefert: Wer schafft es, die meisten zu schälen? Der Gewinner durfte sich die erste Portion Quark und Gurkensalat auffüllen. Aber es war glücklicherweise immer genug für alle da, sodass meine Eltern, Geschwister und ich am Ende der Mahlzeit satt und glücklich waren.

Tipp: Wir haben Pellkartoffeln immer nur in Wasser gekocht und sie erst auf dem Teller mit Salz und einem Stück Butter verfeinert. Also dann: guten Appetit!