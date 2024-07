Diese Sangria mit Pfirsich und Erdbeeren schmeckt nach Urlaub

Auch wenn die Sommerferien nach und nach beginnen: Nicht alle Menschen fahren in den Urlaub. Für alle, die zu Hause bleiben, holen wir das Ferienflair einfach hierher. Das funktioniert mit einem Glas Pfirsich-Sangria vielleicht auf die leckerste Art und Weise. Damit kann man so schön auf den Sommer anstoßen – cheers!

Rezept für Pfirsich-Sangria mit Erdbeeren: fruchtiger Punsch

Die Sangria kennen wir aus Spanien und Portugal. Bisweilen verfolgte sie das Image eines Partygetränks, mit dem sich feierwütige Touristen aus Deutschland oder England auf Mallorca am Strand vergnügen. Aber die Sangria ist so viel mehr als das. Das Weinmischgetränk ist unserer Bowle nicht unähnlich. Sie wird traditionell aus Rotwein, Obststückchen und Fruchtsaft gezaubert, häufig kommen auch Spirituosen zum Einsatz. Es gibt aber auch Varianten mit Weißwein oder Schaumwein.

Für unsere Pfirsich-Sangria nutzen wir ebenfalls Weißwein. In Kombination mit Pfirsichsaft und Pfirsichlikör entsteht eine herrlich fruchtige Bowle, die perfekt für die nächste Sommerparty ist. Verfeinert wird sie mit Pfirsich- und Erdbeerstücken sowie frischer Minze. Befinden sich all diese Zutaten im Bowle-Topf, wandern die Sangria erst einmal für eine Stunde in den Kühlschrank. Immerhin soll sie ja auch erfrischen!

Kurz vor dem Servieren gießt du so viel Sprudelwasser dazu, wie du magst. Möchtest du die Pfirsich-Sangria etwas stärker genießen, nimmst du weniger Wasser. Soll sie leichter schmecken, nimmst du einfach etwas mehr. Gieße die Sangria in Gläser, in die du, wenn du möchtest, noch ein paar Eiswürfel füllst. Dann heißt es genießen und bei einem Gläschen dieser fruchtigen Bowle den lauen Sommerabend genießen.

