Bei diesem süßen Auflauf sind Pflaumen der Star

Auflauf in süß? Na klar! Und zwar mit diesem leckeren Pflaumen-Auflauf. Etwas anders als ein Kuchen, aber mindestens genauso lecker!

Die süße Verführung: Pflaumen-Auflauf

Pflaumen sind bekannt für ihre Nährstoffe, darunter Vitamin K, Vitamin C und Mineralstoffe wie Kalium. Diese Früchte beinhalten außerdem Ballaststoffe, die die Verdauung unterstützen können, sowie antioxidative Eigenschaften, die zur Reduzierung von Entzündungen und zum Schutz von Zellen beitragen können.

In diesem Pflaumen-Auflauf ergänzen weitere Zutaten die gesunden Früchte. Das Rezept kombiniert die Pflaumen mit einer leichten Säure durch den Zusatz von Orangensaft und -abrieb und einer angenehmen Süße, die durch braunen Zucker kommt. Vanilleextrakt verleiht dem Gericht eine feine Würze. Der Teig besteht aus einer Mischung aus zarten Haferflocken für eine nussige Note und Milch für die leichte Süße. Dieser wird über die Pflaumen gelegt und dann gebacken, bis die typische Kruste entsteht, die den Auflauf sowohl optisch als auch geschmacklich abrundet. Der Pflaumen-Auflauf wird traditionell warm serviert, kann jedoch auch kalt genossen werden. Streue noch etwas Puderzucker darüber, so gibt er auch optisch einiges her.

Der Pflaumen-Auflauf ist eine harmonische Kombination aus Geschmack und gesundheitlichen Vorteilen. Das macht ihn zu einer empfehlenswerten Option für Dessertliebhaber, die Wert auf eine ausgewogene Ernährung legen.

