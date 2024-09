Pflaumen-Schmandkuchen vom Blech: Lieblingsrezept

Pflaumen hängen aktuell noch prall und violett gefärbt an den Bäumen. Man bekommt sie im eigenen Garten nach schneller Ernte oder im Super- und auf dem Wochenmarkt. Sie schmecken jetzt so schön süß und besonders lecker in einem Pflaumen-Schmandkuchen. Der wird auf dem Blech gebacken und macht locker eine große Feierrunde satt.

Blechkuchen zum Verlieben: Pflaumen-Schmandkuchen

Wer in diesem Jahr noch keinen Pflaumenkuchen gebacken hat, hat wirklich etwas verpasst. Immerhin gibt es die schönen Früchte bereits seit einigen Wochen erntefrisch zu kaufen. Wir empfehlen, daraus einen Pflaumen-Schmandkuchen zu backen. Der ist herrlich saftig, unkompliziert und einfach lecker.

Das Beste: Er wird auf dem Blech gebacken und ist daher groß genug, um die Gäste der nächsten Party satt zu machen. Wir lieben ihn zusammen mit einem Klecks Sahne oder einer Kugel Vanilleeis, wenn die Tage warm sind. Am besten schmeckt er natürlich frisch gebacken aus dem Ofen. Aber auch am nächsten Tag ist er noch ein Genuss. So, genug geschwärmt! Wir legen los.

Rühre zunächst Butter und Zucker schaumig. Dafür sollte die Butter weich sein, also hole sie rechtzeitig aus dem Kühlschrank! Nach und nach fügst du Eier hinzu und rührst alles glatt. Separat davon werden Mehl, Stärke und Backpulver gemischt und anschließend unter die Butter-Zucker-Masse gerührt. Achte darauf, den Teig nicht zu lange zu rühren. Du solltest die Komponenten nur so lange vermengen, bis sie sich gerade verbunden haben und ein glatter Teig entstanden ist.

Diesen verteilst du auf einer gefetteten und mit Mehl bestäubten Fettpfanne und belegst ihn mit halbierten, entsteinten Pflaumen. Nun kommt nur noch die Schmandschicht darüber, für die du Schmand mit Zucker, Eigelben und Vanille verrührst.

Tipp: Schütte die Eiweiße nicht weg! Daraus kannst du entweder ein proteinreiches Omelett, Muffins oder Meringues backen.

So, während der Pflaumen-Schmandkuchen nun im Ofen ist, kannst du durch unsere anderen köstlichen Kuchenrezepte mit dem Spätsommerobst stöbern.