Pflaumenmuffins: saftige Kuchen im Kleinformat

Es geht wieder los: Die ersten Pflaumen sind auf den Wochenmärkten und im Supermarkt zu bekommen. Mit den süßen Früchten lassen sich allerhand Leckereien zaubern. Eines unserer liebsten Rezepte sind diese Pflaumenmuffins. Sie sind handlich, farbenfroh und lecker saftig.

Verliebe dich in die saftigen Pflaumenmuffins

Die Zubereitung ist denkbar einfach. Du verrührst die Zutaten für den Teig in einer Schüssel miteinander. Dann wäschst du die Pflaumen, entsteinst sie und schneidest sie klein. Zwei Drittel der Früchte kommen gleich mit in den Teig, den du mithilfe eines Eisportionierers in die Muffinförmchen füllst. Obendrauf kannst du jetzt noch die restlichen Pflaumen verteilen und die Pflaumenmuffins in den Ofen schieben.

Was den Teig so fluffig uns saftig macht, ist Joghurt. Für ein tolles Aroma sorgen Zimt und gemahlene Haselnüsse. Wer mag, kann die Pflaumen vorher etwas einkochen und sie dann zum Teig geben. Und auch Streusel machen sich auf den handlichen Küchlein hervorragend.

Muffins eignen sich perfekt für Kindergeburtstage, Picknicks oder als süßer Snack fürs Büro. Außerdem kannst du sie deinen Kindern mit in die Brotdose packen oder zum nächsten Familienausflug mitnehmen.

Der süße Teig in Kombination mit den saftigen Früchten begeistert Groß und Klein. Du wirst überrascht sein, wie schnell die Pflaumenmuffins verputzt werden.

Zum Glück ist die Pflaumensaison noch lang, denn es gibt viele leckere Rezepte zum Ausprobieren. Probiere beispielsweise mal das Pflaumenmus aus dem Backofen. Es ist einfach zubereitet und unwiderstehlich im Geschmack. Ein absolutes geschmackliches Highlight sind Kaiserschmarrn mit Pflaumenkompott. Auch das warme Pflaumen-Crumble schmeckt einfach himmlisch lecker.