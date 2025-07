Amazon Prime Day: Philips Entsafter stark reduziert

Frisch gepresster Saft gehört für viele zu einem guten Start in den Tag. Mit dem Philips Series 3000 Entsafter gelingt dir das besonders unkompliziert. Aktuell bekommst du das Modell beim Amazon Prime Day um 36 Prozent günstiger und zahlst nur 139,99 Euro statt des regulären Preises. Der Entsafter kombiniert starke Leistung, praktische Funktionen und eine einfache Reinigung – ideal für alle, die Wert auf frische Zubereitung legen.

Um über 36 Prozent reduziert: Philips Entsafter beim Amazon Prime Day

Der Philips Series 3000 Entsafter 🛒 überzeugt mit einem großen XXL-Einfüllschacht. Du musst Früchte und Gemüse nicht klein schneiden, sondern kannst sie direkt einlegen. Das spart dir nicht nur Zeit, sondern macht die Zubereitung auch deutlich angenehmer. Gerade morgens, wenn es schnell gehen soll, zeigt sich dieser Vorteil besonders.

Mit der integrierten FibreBoost-Technologie hast du die Möglichkeit, die Safttextur individuell zu bestimmen. Auf Knopfdruck entscheidest du, ob du deinen Saft lieber klar oder mit Fruchtfleisch trinken möchtest. Das macht den Entsafter vielseitig und für unterschiedliche Vorlieben geeignet.

Hier klicken, um den Philips Series 3000 Entsafter beim Amazon Prime Day zu kaufen 🛒.

Der leistungsstarke 1100-Watt-Motor sorgt dafür, dass du auch harte Zutaten wie Karotten oder Rote Bete mühelos entsaften kannst. Innerhalb weniger Sekunden genießt du frischen Saft voller Vitamine und Geschmack. Du musst dabei keine Kompromisse bei der Leistung machen und kannst auch größere Mengen problemlos verarbeiten.

Besonders praktisch ist die QuickClean-Technologie. Sie erleichtert dir die Reinigung erheblich, da alle Teile glatte Oberflächen haben und spülmaschinenfest sind. Der Fruchtfleischbehälter lässt sich einfach entleeren, und du brauchst nur etwa eine Minute, um den Entsafter wieder sauber zu bekommen. Mit seiner großen 2-Liter-Kapazität kannst du zudem direkt genug Saft für die ganze Familie oder für Gäste vorbereiten, ohne ständig nachfüllen zu müssen.

Kaufe den Philips Series 3000 Entsafter beim Amazon Prime Day für nur 139,99 Euro 🛒>>>

Das Wichtigste im Überblick

XXL-Einfüllschacht für ganze Früchte und Gemüse

FibreBoost-Technologie für Saft mit oder ohne Fruchtfleisch

1100-Watt-Motor für kraftvolle Leistung

QuickClean-Technologie für leichte Reinigung

2-Liter-Kapazität für größere Mengen

So begeistert sind die Käufer und Käuferinnen des Philips Series 3000 Entsafter

Der Philips Entsafter überzeugt mit starker Leistung, einfacher Handhabung und durchdachten Funktionen. Das Modell richtet sich an alle, die ohne großen Aufwand mehr Obst und Gemüse in ihre Ernährung integrieren möchten. Du profitierst von einem hochwertigen Gerät, das dir Zeit spart und sich flexibel an deinen Geschmack anpasst. Ein zufriedener Käufer fasst es so zusammen: „Der Philips ist ein durchdachter Entsafter für den täglichen Gebrauch. Er kombiniert starke Leistung mit einfacher Reinigung und exzellentem Saftgeschmack. Wer Wert auf Komfort und Qualität legt, macht mit diesem Modell definitiv nichts falsch.“

