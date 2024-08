Pide mit Feta: gefülltes, türkisches Fladenbrot mit viel Aroma

Wir lieben Feta. Der herrlich würzige Käse aus Schafmilch passt zu vielen verschiedenen Gerichten und schmeckt sowohl kalt als auch warm. Heute kombinieren wir den griechischen Salzlakenkäse mit einem türkischen Fladenbrot. Komm mit in die Küche, wir bereiten Pide mit Feta zu.

Türkisches Fladenbrot, das jeden begeistert: Pide mit Feta

Pide stammt aus der Türkei und ist dort ein fester Bestandteil der Esskultur. Seine Geschichte reicht weit zurück und wird seit Jahrhunderten in der Türkei und den umliegenden Regionen genossen. Schon die Osmanen erfanden einen Vorläufer des heutigen Pides. Es gibt bestimmte Gegenden in der Türkei, die besonders stolz auf ihre Pide-Variationen sind. Ein Beispiel ist die Stadt Bafra am Schwarzen Meer, die für ihre besonders großen und reichhaltig belegten Pide bekannt ist.

Obwohl Pide oft mit Pizza verglichen wird, gibt es deutliche Unterschiede. Die Pide ist typischerweise dünner und wird in einer länglichen Form serviert. Außerdem wird der Rand der Pide häufig umgeschlagen, was ihm eine bootähnliche Form verleiht.

Füllen kannst du dein Pide ganz wie du magst. Es gibt das Fladenbrot mit Hackfleisch, Spinat, Ei, Wurst (Sucuk) und sogar mit Gemüse. Unser Pide füllen wir heute klassisch mit Feta und runden den Geschmack mit Petersilie und Minze ab.

Genießen kannst du das gefüllte Gebäck sowohl zum Mittag als auch am Abend. Aber auch als herzhaftes Frühstück schmeckt das Pide mit Feta hervorragend. Teile es, wie in der Türkei üblich, mit deinen Liebsten, indem du es auf der Mitte des Tisches platzierst und sich jeder ein Stück nehmen kann.

Feta ist ein echter Allrounder und wertet jedes Gericht auf. Diese Kartoffel-Croissants mit Feta-Füllung sind ein toller Snack zum Frühstück und Mittag. Ein schnelles Feierabendgericht ist auch die Blätterteig-Tarte mit Spinat und Feta. Liebst du es mediterran, dann bereite dir auch diese griechische Spinatpita mit Feta zu.