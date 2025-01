Pilzlasagne mit Lauch: einfache Alternative zum Klassiker mit Fleisch

Hast du Hunger? Das trifft sich gut, denn wir haben gerade eine Pilzlasagne mit Lauch in den Ofen geschoben. Ganz ohne Fleisch, dafür mit kräftig angebratenen Pilzen, die der Lasagne mit ihrem unverwechselbaren Umami-Geschmack verfeinern. Klingt gut? Dann deck schon mal den Tisch, es gibt gleich Essen!

Rezept für Pilzlasagne mit Lauch: heute mal ohne Fleisch

Wenn du deinen Fleischkonsum etwas herunterschrauben möchtest oder einfach ab und an gerne vegetarisch kochst, dann kommt diese Pilzlasagne mit Lauch wie gerufen. Sie steht dem Klassiker mit Fleisch in nichts nach, schmeckt ebenfalls würzig-käsig und fruchtig-tomatig. Woher der deftige Geschmack kommt? Nun, zum einen von geputzten Champignons, die wir klein geschnitten und scharf angebraten haben. Zum anderen von Lauch und Zwiebeln, die wir ebenfalls vorher in einer Pfanne haben brutzeln lassen, sodass sie tolle Aromen entwickeln.

Möchtest du die Pilzlasagne mit Lauch nachkochen, darfst du dich freuen: Die Vorbereitungen sind nämlich schnell erledigt, und nach etwa 20 Minuten steht sie bereits im Ofen. Davor müssen wir Gemüse und Pilze waschen oder putzen, klein schneiden und in einer Pfanne anbraten.

Nebenbei kannst du dich auch schon um die Tomatensoße kümmern, indem du lediglich etwas Gemüsebrühe und gehackte Tomaten aus der Dose auskochen lässt und mit italienischen Kräutern 🛒, einer getrockneten Kräutermischung, sowie Salz und Pfeffer würzt. Aus Crème fraîche und Joghurt wird eine schnelle helle Soße angerührt und ebenfalls mit Salz und Pfeffer sowie Muskatnuss verfeinert.

Und dann geht’s auch schon ans Schichten der Pilzlasagne mit Lauch. Danach bestreust du sie mit Käse und schiebst sie in den Ofen. Nach einer halben Stunde steht sie dampfend auf dem Tisch. Oh, duftet die nicht verführerisch?

Pilzlasagne mit Lauch Franziska 2.23 ( 9 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien 1 Auflaufform, ca. 24 x 20 cm Zutaten 1x 2x 3x 2 Stangen Lauch

1 Zwiebel

400 g Champignons

Öl zum Braten

Salz und Pfeffer

400 g Tomaten gehackt aus der Dose

100 ml Gemüsebrühe

1 EL italienische Kräuter getrocknet

1 Becher Crème fraîche

2 EL Joghurt

Muskatnuss frisch gerieben

Lasagneplatten

80 g geriebener Käse Zubereitung Wasche den Lauch gründlich ab und schneide ihn in Ringe. Pelle die Zwiebel und hacke sie. Putze die Pilze und schneide sie in Scheiben oder Würfel.

Brate die Pilze in etwas Öl scharf an. Nimm sie aus der Pfanne.

Brate im Anschluss Lauch und Zwiebel an. Würze mit Salz und Pfeffer und vermenge sie mit den Pilzen.

Lass die gehackten Tomaten mit der Brühe aufkochen. Rühre die italienischen Kräuter ein und schmecke die Tomatensoße mit Salz und Pfeffer ab.

Verrühre die Crème fraîche mit Joghurt und würze sie mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss.

Fette eine Auflaufform ein. Schichte nacheinander Tomatensoße, Crème fraîche, Pilz-Lauch-Mischung und Lasagneplatten hinein, bis die Zutaten verbraucht sind.

Streue den Käse über die Lasagne und backe sie bei 200 °C für 30 Minuten.

