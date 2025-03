Piña-Colada-Konfitüre: lässt selbst Regentage nach Sonne schmecken

Der Frühling macht aktuell eine Mini-Pause. Die perfekte Zeit, um sich Sonne auf den Frühstückstisch zu holen. Cremige Kokosmilch, gelbe Ananas und ein Hauch karibischer Rum machen die Piña-Colada-Konfitüre zu einem echten Highlight am Morgen.

Piña-Colada-Konfitüre: Urlaub auf dem Frühstückstisch

Die Piña-Colada-Konfitüre bringt nicht nur exotisches Flair in deine Küche, sondern erzählt Geschichten von fernen Stränden, tanzenden Palmen und warmen Nächten am Meer. Die Ananas stammt ursprünglich aus Südamerika und war früher so kostbar, dass sie als Statussymbol galt. Kokosnüsse hingegen dienten Seefahrern auf langen Reisen als wahres Lebenselixier – voller Energie und Geschmack. Und Rum, der flüssige Schatz der Karibik, war einst Währung, Medizin und Mythos zugleich.

Erlebe, wie sich der Duft der süßen Ananas beim Rühren mit der sahnigen Note der Kokosmilch verbindet. Der Rum rundet alles mit einem dezenten Kick ab – ganz ohne aufdringlich zu sein.

Schäle für den Fruchtaufstrich zuerst einmal die Ananas, halbiere sie und entferne den Strunk. Schneide sie in Stücke und koche sie zusammen mit Gelierzucker, Rum, Kokosnussmilch und Kokosraspel in einem Topf auf. Lass sie dann rund vier Minuten köcheln. Führe die Gelierprobe durch, indem du einen Teelöffel der Konfitüre auf einen kalten Teller gibst. Wird sie nach etwa einer Minute fest, kann sie in Gläser gefüllt werden. Bleibt sie flüssig, verlängere die Kochzeit um einige Minuten.

Fülle die Piña-Colada-Konfitüre dann in saubere Schraubgläser 🛒 ab und verschließe sie mit einem Deckel. Ob du sie zum Schluss umdrehst oder nicht, ist deine Sache. Viele schwören darauf, notwendig ist es allerdings nicht, wenn du sauber gearbeitet hast.

Die Piña-Colada-Konfitüre lässt sich wunderbar verschenken, aber natürlich kannst du sie auch selbst verputzen. Nur Kinder sollten wegen des Rums nicht von ihr naschen.

Bei Leckerschmecker haben wir noch weitere, leckere Fruchtaufstriche für dich. Probiere doch mal die Apfelmarmelade mit Senf oder genieße Birnen-Ingwer-Marmelade auf deinem Frühstücksbrötchen. Fruchtig, frisch und lecker ist definitiv auch die Orangenmarmelade nach englischem Originalrezept.

Piña-Colada-Konfitüre Anke 4.80 ( 10 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 3 Gläser Kochutensilien 3 Gläser à 250 ml Zutaten 1x 2x 3x 500 g frische Ananas alternativ Ananas aus der Dose

250 g Gelierzucker 2:1

4 EL weißer Rum

100 ml Kokosmilch

10 g Kokosraspeln Zubereitung Schäle die Ananas und entferne den holzigen Strunk. Schneide sie in Stücke und koche sie mit dem Gelierzucker, Rum, der Kokosnussmilch und den Kokosraspeln in einem Topf auf mittlerer Stufe auf. Lass alles 4 Minuten köcheln.

Mache die Gelierprobe.

Fülle die Piña-Colada-Konfitüre anschließend in die sauberen Schraubgläser und verschließe sie gut.

