Pistazien-Marmorkuchen: Klassiker mit leckerem Twist

Ein saftiger Marmorkuchen schmeckt immer – aber wie wäre es mit einer besonderen Variante? Unser Pistazien-Marmorkuchen bringt eine nussige Note in den Klassiker und sorgt mit seiner grünen Farbe für einen Hingucker auf dem Kuchenteller.

Rezept für Pistazien-Marmorkuchen

Der Marmorkuchen gehört zu den beliebtesten Kuchen überhaupt. Er ist schnell gemacht, schmeckt fast jedem und passt zu vielen Anlässen. Diese Variante mit Pistazien verleiht dem traditionellen Rezept eine edle Note, denn Pistazien gelten in vielen Kulturen als kostbare Zutat und bringen eine feine, leicht süße Nussigkeit in den Teig. Das Zusammenspiel aus schokoladigem und nussigem Geschmack und die tolle Optik macht diesen Kuchen besonders spannend.

Seit dem Hype um die Dubai Schokolade sind Pistazien in der Backstube vieler zu finden. Für den Pistazien-Marmorkuchen rühren wir zuerst einen Teig aus Eiern, Zucker, Mehl, Joghurt, Öl, Backpulver und einer Prise Salz zusammen. Alles Zutaten, die du wahrscheinlich bereits zu Hause hast. Danach teilen wir den Teig in zwei Hälften. Zur ersten geben wir Kakaopulver, zur zweiten gemahlene Pistazien. Anschließend füllen wir beide Teige in eine Kuchenform und „verquirlen“ sie mit einer Gabel. Den Pistazien-Marmorkuchen backen wir dann eine gute Stunde im Ofen und verzieren ihn abschließend mit geschmolzener Schokolade. Für eine noch schönere Optik kannst du auch grün eingefärbte Schokolade als Verzierung verwenden.

Wer Marmorkuchen mag, wird diese Variante lieben. Ob für einen gemütlichen Sonntagnachmittag, als Mitbringsel oder einfach, um sich selbst eine Freude zu machen – Pistazien-Marmorkuchen ist immer eine gute Wahl.

Marmorkuchen gibt es in unzähligen Varianten. Bei Leckerschmecker findest du eine große Auswahl. Einer unserer Lieblinge ist beispielsweise der Marmorkuchen mit Pflaumen. Richtig lecker sind aber auch der Nutella-Marmorkuchen und der Marmorkuchen vom Blech.