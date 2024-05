Pizza Hawaii: ein Klassiker, der die Welt erobert hat

Für die einen ist sie ein echter Genuss, für die anderen eine kulinarische Todsünde – die Pizza Hawaii. Über kaum ein Food-Phänomen wird nicht nur in Italien, sondern auch in anderen Ländern der Welt so viel diskutiert wie über Ananas auf der Pizza. Ich persönlich liebe die Mischung aus süß und salzig und esse sehr gerne eine Pizza Hawaii. Deshalb hier mein absolutes Lieblingsrezept!

Pizza Hawaii selber machen: das weltbeste Rezept

Pizza ist eines der beliebtesten Gerichte der Welt. Sie ist schnell zubereitet, lässt sich vielseitig belegen und es gibt sie schon seit der Antike. Viele frühe Zivilisationen wie Griechen, Ägypter und Römer aßen flache Brote mit verschiedenen Belägen. Die moderne Pizza mit Tomatensoße und Käse, die Pizza Margherita, kam später und hat ihren Ursprung in Neapel, Italien.

Die älteste noch existierende Pizzeria ist die „Antica Pizzeria Port’Alba“ in Neapel, die seit 1830 im Geschäft ist. Sie begann damals als Stand für Pizza-Verkäufer und wurde schließlich zu einem richtigen Geschäft ausgebaut. Eine Pizza Hawaii findet sich allerdings auch heute noch nicht auf der Speisekarte.

Die Pizza hat sogar ihren eigenen „Feiertag“. Am 09. Februar ist der Welt-Pizza-Tag. Ein Tag, an dem Menschen auf der ganzen Welt ihre Liebe für Pizza feiern. In manchen Teilen der Erde, wie beispielsweise in Italien und Japan, gibt es sogar Pizzaautomaten, die dir eine frische Pizza in wenigen Minuten zubereiten und ausgeben können.

Wenn du auch gerne Pizza Hawaii ist, dann probiere das Rezept gleich aus. Alternativ kannst du den Pizzateig auch schon fertig im Supermarkt kaufen. Ich würde ihn aber immer selber machen. Das schmeckt einfach besser und dauert gar nicht mal so lange.

Du kannst ohne Pizza nicht leben? Dann probiere auch einige unserer anderen kreativen Pizzarezepte aus. Die Pilz-Pizzabrötchen sind blitzschnell gemacht und superlecker. Mit der Waffel-Pizza kommt das Pizzaglück direkt aus dem Waffeleisen. Auch lecker ist die

Pizzasuppe mit Hackfleisch.