Snack für die Silvester-Party: blitzschnelle Pizzaschnecken

Sie sind schon fast ein Klassiker des Fingerfoods: Pizzaschnecken. Das Gebäck auf die Hand tummelt sich standardmäßig auf beinahe jedem Partybuffet, und das ist auch kein Wunder: Immerhin sind Pizzaschnecken nicht nur superleicht gemacht, sondern auch vielfältig zu backen – ganz nach dem eigenen Geschmack.

Schnelle Pizzaschnecken aus dem Ofen

Unsere Pizzaschnecken sind so schnell fertig, weil wir sie mit fertigem Pizzateig aus dem Kühlregal zubereiten. Die Soße zaubern wir selbst aus gebratenem Gemüse, das wir anschließend mit Frischkäse und Tomatenmark pürieren. Wer Zeit sparen und die Pizzaschnecken noch rasanter nachbacken möchte, nimmt dafür stattdessen einfach eine fertige Pizzasoße. Ein Glas davon ist oftmals bereits beim Pizzateig aus dem Supermarkt dabei.

Belegen kannst du die Pizzaschnecken, wie es dir gefällt. Wir haben uns in diesem Rezept für Salami entschieden – die es auch vegan zu kaufen gibt. Das knusprige Gebäck schmeckt allerdings auch, wenn du über die Soße lediglich Käse streust.

Den fertigen Teig musst du einfach ausrollen, mit Soße bestreichen und nach Wahl bestücken, dann aufrollen und die Rolle in gleich große Stücke – deine Pizzaschnecken – schneiden. Dann geht’s auch schon ab in den Ofen. So schnell!

Übrigens: Die Pizzaschnecken schmecken auch mit Blätterteig. Wenn du möchtest, kannst du alternativ sogar den Pizzateig selbst machen. Ein Rezept dafür findest du ebenfalls bei uns.

Pizzaschnecken schmecken übrigens auch süß. Glaubst du nicht? Dann probiere mal unsere Zimt-Pizzaschnecken. Weitere kreative Ideen für köstliche und ausgefallene Pizzagerichte liefern unsere Rezepte für Ballon-Pizza oder Kartoffelbrei-Pizza. Und wie wäre es mit einem Pizza-Fondue oder einem herzhaften Pizzakuchen? Die Auswahl ist riesig und stillt selbst den größten Hunger. Klingt doch super, oder?