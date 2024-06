Gefüllte Pizzataschen aus Blätterteig: perfekt für unterwegs

Pizza ist einer unserer absoluten Lieblinge. Geht’s dir genauso? Sie lässt sich immer wieder anders belegen und wird deshalb eigentlich nie langweilig. Und doch: Manchmal haben wir Lust, etwas ganz Neues auszuprobieren. Dann packt uns die Kreativität und wir kommen auf Ideen wie diese Pizzataschen aus Blätterteig. Klingt lecker? Dann solltest du unbedingt weiterlesen.

Gefüllte Pizzataschen aus Blätterteig

Pizza kommt in vielen Formen und mit allerlei Belägen daher, aber als Pizzataschen aus Blätterteig hast du sie bestimmt noch nicht gegessen, oder? Zumindest aber sicherlich nicht selber gemacht. In einigen Backshops und Bäckereien findet man ähnliches Gebäck, aber der Vorteil der eigenen Herstellung: Du kannst selbst bestimmen, womit deine Pizzataschen aus Blätterteig gefüllt sein sollen. Deshalb ist unser Rezept lediglich eine Orientierung, an die du dich halten kannst, aber nicht musst. Wähle Gemüse, dass schon ein paar Tage herumliegt und endlich mal verarbeitet werden muss. Brokkoli und Mais oder Frühlingszwiebeln schmecken ebenfalls super als Füllung. Und es muss auch nicht unbedingt Fleisch sein.

Die Basis unserer Pizzataschen aus Blätterteig bildet Blätterteig aus dem Froster, den du mit einer Tomatensoße bestreichst. Das kann eine gekaufte oder eine selbst angerührte Soße sein. Für eine Bianco-Variante kannst du auch Frischkäse mit Schmand verrühren und als Basis verwenden.

Dann streust du deinen Belag und anschließend geriebenen Käse darüber. Jetzt musst du den Blätterteig nur noch zuklappen, sodass daraus eine Tasche entsteht. Drücke die Ränder mit einer Gabel zusammen, bestreiche die Oberfläche mit ein bisschen Milch und schon können die Pizzataschen aus Blätterteig in den Ofen.

Hast du Appetit bekommen auf leckere Ideen mit Blätterteig, bist du hier bei uns an der richtigen Adresse. Eine leckere Möglichkeit, die ebenfalls herzhaft daherkommt, sind unsere Blätterteigmuffins mit Gemüse. Auch diese Blätterteig-Lachs-Schnecken oder diese Blätterteigtaschen mit Käse und Spinat gefallen dir bestimmt.