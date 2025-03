Pudding-Kirschkuchen: schneller Kuchengenuss

Was schmeckt mehr nach Frühling als ein Kuchen mit frischen Früchten? Genau, kaum etwas. Wenn die Tage länger und die Temperaturen wärmer werden, sehnen sich viele nach fruchtigen Leckereien wie diesem Pudding-Kirschkuchen. Mir geht es auf jeden Fall so.

Schnelles Rezept für cremigen Pudding-Kirschkuchen

Den cremig-saftigen Kuchen kenne und liebe ich noch aus meiner Kindheit. Ich war damals schon ziemlich eigenwillig und mochte keine „trockenen“ Kuchen wie Marmorkuchen oder Sandkuchen. Bei mir mussten immer mindestens Früchte im Kuchen sein, am besten zusammen mit einer süßen Creme. Das stellte meine Eltern vor so manche Herausforderung, wollten wir schließlich nicht immer wieder den gleichen Kuchen essen. Durch Zufall sind sie dann über das einfache Rezept für den Pudding-Kirschkuchen gestolpert und ich habe ihn vom ersten Bissen an gemocht.

Der simple Kuchen ist schnell gebacken und du hast die meisten Zutaten wahrscheinlich schon zu Hause herumstehen. In etwas mehr als einer halben Stunde hast du die leckere Nascherei auf dem Tisch stehen. Ich persönlich esse den Kuchen am liebsten, wenn er noch leicht warm ist. Aber auch kalt schmeckt er wirklich fantastisch. Dank der kurzen Zubereitungszeit eignet sich der Pudding-Kirschkuchen perfekt für spontanen Besuch, den Sonntagskaffee, ein Familientreffen oder einfach als köstliche Belohnung am Nachmittag.

Bist du kein großer Fan von Kirschen, kannst du den Kuchen selbstverständlich auch mit anderen Obstsorten backen! Jetzt aber ran an die Rührschüssel und genieße den Pudding-Kirschkuchen!

