Pudding-Kirschkuchen: fruchtiger Sommerkuchen

Was schmeckt mehr nach Frühling als ein Kuchen mit frischen Früchten? Genau, kaum etwas. Wenn die Tage länger und die Temperaturen wärmer werden, sehnen sich viele nach fruchtigen Leckereien wie diesem Pudding-Kirschkuchen. Mir geht es auf jeden Fall so.

Schnelles Rezept für cremigen Pudding-Kirschkuchen

Den cremig-saftigen Kuchen kenne und liebe ich noch aus meiner Kindheit. Ich war damals schon ziemlich eigenwillig und mochte keine „trockenen“ Kuchen wie Marmorkuchen oder Sandkuchen. Bei mir mussten immer mindestens Früchte im Kuchen sein, am besten zusammen mit einer süßen Creme. Das stellte meine Eltern vor so manche Herausforderung, wollten wir schließlich nicht immer wieder den gleichen Kuchen essen. Durch Zufall sind sie dann über das einfache Rezept für den Pudding-Kirschkuchen gestolpert und ich habe ihn vom ersten Bissen an gemocht.

Der simple Kuchen ist schnell gebacken und du hast die meisten Zutaten wahrscheinlich schon zu Hause herumstehen. In etwas mehr als einer halben Stunde hast du die leckere Nascherei auf dem Tisch stehen. Ich persönlich esse den Kuchen am liebsten, wenn er noch leicht warm ist. Aber auch kalt schmeckt er wirklich fantastisch. Dank der kurzen Zubereitungszeit eignet sich der Pudding-Kirschkuchen perfekt für spontanen Besuch, den Sonntagskaffee, ein Familientreffen oder einfach als köstliche Belohnung am Nachmittag.

Bist du kein großer Fan von Kirschen, kannst du den Kuchen selbstverständlich auch mit anderen Obstsorten backen! Jetzt aber ran an die Rührschüssel und genieße den Pudding-Kirschkuchen!

Weil es manchmal einfach schnell gehen muss, haben wir noch weitere leckere Kuchenrezepte für dich, die in Windeseile zubereitet sind. Der 5-Minuten-Kuchen ist das ideale Rezept für spontanen Besuch, ebenso wie der Joghurt-Kuchen mit 3 Zutaten.

Etwas cremiger, aber nicht minder einfach in der Zubereitung, kommt unser Schmandkuchen mit Heidelbeeren vom Blech daher.

Pudding-Kirschkuchen Anke 3.92 ( 315 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (online z.B. hier 🛒 1 Spring- oder Tarteform, 24 cm Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 200 g Mehl

100 g Zucker

1/2 Pck. Backpulver

100 g Butter kalt

1 Ei

1 Prise Salz Für die Füllung: 1 1/2 Pck. Vanillepuddingpulver

500 ml Milch

2 EL Zucker

1 Becher Schmand 200 g

1 Glas Schattenmorellen Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor und fette die Kuchenform ein.

Verrühre alle Zutaten für den Teig miteinander und fülle ihn in die Form.

Koche aus dem Puddingpulver, der Milch und dem Zucker einen Pudding. Löse dafür das Puddingpulver in 6 EL Milch auf. Bringe die restliche Milch mit dem Zucker zum Kochen, verringere die Hitze und rühre das aufgelöste Puddingpulver ein.

Lass den Pudding etwas abkühlen und verrühre ihn dann vorsichtig mit dem Schmand.

Gib die Puddingcreme vorsichtig auf den Boden.

Gieße die Kirschen ab und verteile sie auf der Creme. Backe den Pudding-Kirschkuchen für 45 Minuten. Notizen Decke 10-15 Minuten vor Ende der Backzeit gegebenenfalls mit Alufolie ab, damit er nicht zu braun wird.

