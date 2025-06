Unser Pudding-Quark-Kuchen mit Streuseln schmeckt einfach himmlisch

Heute backen wir mal wieder einen Kuchen, und zwar einen Pudding-Quark-Kuchen mit Mandarinen. Wie gut der schmeckt? Davon kannst du dich selbst überzeugen, also legen wir am besten sofort los!

Rezept für Pudding-Quark-Kuchen: fruchtig und cremig

Die Kombination aus einer cremigen Pudding-Quark-Masse, fruchtigen Mandarinen und knusprigen Streuseln ist es, was diesen Kuchen so besonders macht. Wenn du Obstkuchen magst, dann wirst du unseren Pudding-Quark-Kuchen lieben. Die Zubereitung ist nicht schwer, und das Gute ist: Wir verwenden ein- und denselben Teig sowohl für die Streusel als auch für den Boden.

Und damit starten wir auch. Wir mischen für den Teig Mehl, Backpulver und Salz und geben dann Zucker und Butter dazu. Danach verkneten wir alles zu einem krümeligen Teig. Etwa zwei Drittel der Streusel geben wir in eine runde Kuchenform und drücken sie am Boden glatt, dabei ziehen wir auch noch einen Rand hoch. Das Ganze schieben wir nun schon einmal kurz in den Ofen.

Derweil kochen wir einen Vanillepudding, lassen ihn abkühlen und heben dann ein Ei und Quark unter. Diese Masse verstreichen wir anschließend auf dem vorgebackenen Kuchenboden und verteilen abgetropfte Mandarinen aus der Dose darauf. Dann streuen wir nur noch die restlichen Streusel darüber und backen den Pudding-Quark-Kuchen im Ofen fertig.

Tipp: Du kannst den Kuchen selbstverständlich auch mit anderem Obst backen. Er schmeckt beispielsweise auch hervorragend mit Pfirsichen aus der Dose. So kannst du dir das ganze Jahr über ein Stück sommerliche Backkunst gönnen.

Wie wäre es als Nächstes mit einem Apfelmuskuchen mit Pudding und Blätterteig oder dieser Schokokuss-Torte mit Quark? Wir können dir außerdem unseren Quark-Streuselkuchen vom Blech empfehlen. Wenn du weitere Ideen benötigst und immer wieder auf der Suche nach Inspiration für die heimische Backstube bist, dann hilft dir unser Koch-Bot weiter. Lass es dir schmecken!