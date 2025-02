Knusprige Quetschkartoffeln mit Parmesan aus dem Airfryer

Ob als Beilage oder Snack für den Fernsehabend: Diese knusprigen Quetschkartoffeln aus dem Airfryer sind einfach unwiderstehlich. Knusprig, käsig und so lecker, dass man sie fast nicht teilen möchte. Wir haben das Rezept für dich!

Probiere Quetschkartoffeln aus dem Airfryer

Unser Rezept für Quetschkartoffeln aus dem Airfryer reicht für vier Personen, wenn du sie als Beilage servierst. Möchtest du dich daran satt futtern, solltest du die Menge für die gleiche Anzahl an Personen erhöhen. Sei dir sicher: Die Smashed Potatoes, wie sie auch genannt werden, sind schneller aufgefuttert, also du Heißluftfritteuse sagen kannst. Also mach am besten gleich etwas mehr davon, damit es für alle reicht.

Wir verfeinern Quetschkartoffeln aus dem Airfryer mit geriebenem Parmesan und Knoblauch, wodurch sie ihren einzigartigen Geschmack erhalten. Dafür verwenden wir frischen Knoblauch. Du kannst aber ebenso gut auch Knoblauchgranulat nutzen. Und übrigens weitere Zutaten einsetzen, um den Knollen noch mehr Aroma zu verleihen. Wie wäre es mit Pfeffer oder Chili für eine pikante Note?

Tipp: Besonders appetitlich sehen die Quetschkartoffeln aus dem Airfryer aus, wenn du sie vor dem Servieren noch mit gehackter Petersilie bestreust.

Um die Smashed Potatoes aus der Heißluftfritteuse zuzubereiten, brauchst du nur eine Handvoll Zutaten und ein wenig Zeit. Zunächst solltest du die Kartoffeln gründlich waschen, weil sie mit Schale gegessen werden. Anschließend kochst du sie in gesalzenem Wasser. Sind sie gar, kannst du sie abgießen und zerdrücken. Aber vorsichtig, damit sie nicht zu platt werden. Bestreiche sie danach mit Öl, salzt sie noch einmal und streust den Käse darüber, um sie anschließend im Airfryer zu backen. Nach ein paar Minuten verfeinerst du sie noch mit geschmolzener Knoblauchbutter und schiebst sie abermals in die Fritteuse. Das war’s!

Probiere als Nächstes unbedingt auch mal unsere Ofenkartoffeln mit Speck und Käse aus dem Airfryer oder Bratkartoffeln aus der Heißluftfritteuse. Wusstest du, dass du sogar Pizza im Airfryer machen kannst?