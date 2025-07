Quinoa-Gemüse-Pfanne: in 25 Minuten zum Feierabend-Glück

In meinem Garten ernte ich aktuell eine Zucchini nach der anderen und verarbeite sie zu Chutney, backe mit ihnen Kuchen oder verwende sie als Zutat in leckeren Pfannengerichten. Eine meiner Lieblinge ist die Quinoa-Gemüse-Pfanne mit Zucchini. So machst du sie.

Quinoa-Gemüse-Pfanne mit Zucchini: Rezept für Genießer

Quinoa, das „Gold der Inkas“, ernährte bereits vor über 5000 Jahren ganze Zivilisationen und galt als so wertvoll, dass der Inka-Kaiser persönlich die erste Saat der Saison pflanzte. Bei uns ist die Quinoa erst seit den 1990er Jahre bekannt und gilt heute als absolutes Superfood. 2013 war sie sogar „Pflanze des Jahres“.

Ihre Zubereitung ist wirklich einfach. Du kochst die kleinen Körner einfach in einem Topf mit Salzwasser oder Brühe gar. Das dauert ungefähr 15 Minuten. Diese Zeit kannst du nutzen, um die restlichen Zutaten der Quinoa-Gemüse-Pfanne mit Zucchini vorzubereiten. Am Ende vereinen sich alle Komponenten in einer Pfanne, wo sie gedünstet werden.

Der Duft, der sich in deiner Küche verbreitet, lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Die körnige Quinoa, die leicht bissfeste Zucchini und das knackige Gemüse machen das Gericht zu einem echten Genuss. Probiere das Rezept am besten gleich selber aus, dann wirst du verstehen, warum ich es so liebe. Lass es dir schmecken!

Du liebst Zucchini? Dann probiere unbedingt unser Ratatouille aus dem Ofen – ein mediterraner Traum, der deine Küche in die Provence verwandelt. Für Pasta-Fans wartet das cremige Zucchini-Feta-Orzo mit würzigem Käse. Und wenn du gerne experimentierst, zaubere dir ein würziges Zucchinirelish, das jedes Grillgericht zum Star macht.

Quinoa-Gemüse-Pfanne mit Zucchini Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 150 g Quinoa online z.B. hier 🛒

Salz

1 kleine Zucchini

2 Paprikas

2 Tomaten

2 Zwiebeln

3 EL Öl

125 g Schinkenwürfel

1 Dose weiße Bohnen 425 ml

Pfeffer

Petersilie zum Servieren Zubereitung Spüle die Quinoa ab und gare sie danach nach Packungsanweisung in Salzwasser.

Lass sie danach etwas abkühlen.

Wasche die Zucchini und schneide sie in Scheiben.

Wasche auch die Paprikas und Tomaten, entkerne sie und würfele sie danach.

Schäle die Zwiebeln und hacke sie klein.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und brate die Schinkenwürfel darin an. Gib dann die Zucchini und Paprika hinzu. Dünste auch die Zwiebeln mit an.

Gieße die Bohnen ab und rühre sie mit der Quinoa und den Tomaten unter.

Lass die Quinoa-Gemüse-Pfanne 5 Minuten köcheln und schmecke sie mit Salz und Pfeffer ab.

Bestreue sie vor dem Servieren mit Petersilie.

