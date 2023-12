Als Erstes zeigen wir dir, wie man die Fleischvariante zubereitet. Vermenge alle Zutaten für den Teig und knete ihn mit deinen Händen. Hilf beim Kneten ruhig mit deinem Ellenbogen nach, damit genug Gewicht auf dem Teig einwirkt. Wickle den Teig in Frischhaltefolie ein und lasse ihn 1 Stunde ruhen. Wenn du im Folgenden eine Nudelmaschine benutzt, bearbeite den Teig so lange, bis er ca. 1,5 mm dick ist.

Gib die Hähnchenbrust in einen Topf mit Wasser Ingwer, Frühlingszwiebel und Salz. Koche das Hähnchen ca. 1 Stunde bei geringer Hitze.

Verteile ein bisschen Kartoffelmehl auf der Arbeitsfläche und schneide den fertigen Teig in zwei Teile, damit du Nudeln für die vegetarische und die Fleischvariante hast. Rolle eine Hälfte so lange aus, bis der Teig ca. 1,5 bis 2 mm dick ist. Falte den Teig dann – wie im Bild zu sehen – zusammen.4. Schneide den zusammengefalteten Teig in 1,5 – 2 mm breite Nudeln.

Hole das Hähnchenfleisch, den Ingwer und die Frühlingszwiebeln aus dem Topf und schneide das Fleisch klein. (Achtung! Die Hühnerbrühe, in der das Hähnchen gekocht wurde, brauchst du im nächsten Schritt für die Suppe.) Bringe dann Wasser in einem anderen Topf zum Kochen und blanchiere den Pak Choi für 30 Sekunden darin. Schneide die Frühlingszwiebel für das Topping in lange, dünne Streifen.

Gib Sesamöl in eine Schüssel, gieße die Hühnerbrühe hinzu und salze alles.

Koche die Nudeln für ca. 1 Minute in heißem Wasser. Gib die Nudeln dann in die Suppe und lege obendrauf Hähnchen, Pak Choi, Frühlingszwiebeln in Streifen und Chilifäden.

Für die vegetarische Version kochst du ein Ei und pellst und halbierst es anschließend. Brate den Austernpilz und die Tomaten in einer Pfanne mit ein bisschen Salz an. Blanchiere den Pak Choi in heißem Wasser. Schneide dann die Frühlingszwiebeln wieder ganz fein.

Bringe die Gemüsebrühe mit Knoblauch und Ingwer zum Kochen. Nimm danach Knoblauch und Ingwer wieder aus dem Topf.