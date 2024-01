Ob als Veredelung von Salaten, Bestandteil von Mayonnaise oder für das Anbraten von köstlichem Fleisch und Gemüse: Pflanzliche Öle zählen zu den unverzichtbaren Grundzutaten in jeder Küche. Doch welches ist gesünder, Raps- oder Olivenöl?

Rapsöl oder Olivenöl: Rapsöl ist das unterschätzte Powerpaket der Küche

Seine gesundheitlichen Vorteile

Rapsöl, gewonnen aus den Samen der Rapspflanze, hat in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen, und das aus gutem Grund. Es ist reich an Omega-3-Fettsäuren, die für die Herzgesundheit von entscheidender Bedeutung sind. Diese Fettsäuren können dazu beitragen, den Cholesterinspiegel zu regulieren und Entzündungen im Körper zu reduzieren. Der hohe Gehalt an Vitamin E, einem starken Antioxidans, macht Rapsöl zu einem Schutzschild gegen freie Radikale.

Verwendung in der Küche

Ein großer Vorteil von Rapsöl ist seine Vielseitigkeit. Mit seinem milden Geschmack eignet es sich hervorragend für Salatdressings, Marinaden und sogar zum Braten. Anders als manch anderes Öl nimmt Rapsöl keine starken Aromen an, sodass es die Geschmäcker deiner Gerichte nicht überdeckt.

Olivenöl: Das flüssige Gold des Mittelmeers

Die gesundheitlichen Vorzüge

Olivenöl, das seit Jahrhunderten als Grundnahrungsmittel im Mittelmeerraum gilt, hat einen festen Platz in der Welt der gesunden Ernährung. Es ist reich an einfach ungesättigten Fettsäuren, die sich positiv auf das Herz-Kreislauf-System auswirken können. Darüber hinaus enthält es Polyphenole, starke Antioxidantien, die Entzündungen bekämpfen können. Studien zeigen auch, dass Olivenöl das „gute“ HDL-Cholesterin erhöhen und das „schlechte“ LDL-Cholesterin senken kann.

Verwendung in der Küche

Der charakteristische Geschmack von Olivenöl verleiht deinen Gerichten einen Hauch von mediterranem Flair. Es eignet sich perfekt für Salate, zum Dippen von Brot oder als Topping für gegrilltes Gemüse.

Rapsöl oder Olivenöl: Welches passt zu dir?

Gesundheitsaspekte im Fokus

Wenn es um die Wahl zwischen Rapsöl und Olivenöl geht, ist es wichtig, deine individuellen gesundheitlichen Ziele zu berücksichtigen. Wenn du besonders auf Omega-3-Fettsäuren aus bist, könnte Rapsöl die bessere Wahl sein. Hingegen kann Olivenöl aufgrund seiner antioxidativen Eigenschaften und der Vorteile bezüglich der Herzgesundheit punkten.

Küchentauglichkeit im Blick

Berücksichtige auch die Anwendungen in deiner Küche. Rapsöl eignet sich besonders gut für hohe Temperaturen und behält dabei seine gesundheitlichen Vorteile. Olivenöl ist perfekt für kalte Antipasti oder Salate und gibt deinen Gerichten diesen unverwechselbaren mediterranen Geschmack. Das sieht auch das Bundeszentrum für Ernährung (BzfE) so.

Entscheidungshilfe: Finde dein perfektes Öl

Beide Öle haben ihre eigenen gesundheitlichen Vorzüge. Rapsöl punktet mit Omega-3-Fettsäuren, während Olivenöl mit seinen antioxidativen Eigenschaften glänzt.

Die Wahl zwischen den beiden hängt von den individuellen Vorlieben und dem Verwendungszweck ab. Es wird empfohlen, abwechslungsreich zu essen und beide Öle in die Ernährung zu integrieren, um von den jeweiligen gesundheitlichen Vorteilen zu profitieren.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat jedoch einen Favoriten:

Rapsöl ist das Öl der Wahl. Es hat den geringsten Anteil an gesättigten Fettsäuren, einen hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren und enthält viel von der lebensnotwendigen ungesättigten Omega-3-Fettsäure „alpha-Linolensäure“ sowie Vitamin E. Hervorzuheben ist auch das günstige Verhältnis von Omega-3- zu Omega-6-Fettsäuren in Rapsöl. DGE

Aber egal, für welches Öl du dich entscheidest, sowohl Rapsöl als auch Olivenöl können Teil einer gesunden Ernährung sein. Kombiniere einfach Rapsöl zum Braten und Backen mit Olivenöl für Salate und Dips. So kannst du die kulinarischen Vorzüge beider Öle genießen und gleichzeitig von ihren gesundheitlichen Vorteilen profitieren.

Noch mehr spannende Ratgeber findest du in unserem Leckerwissen. Dort erfährst du unter anderem, ob Margarine oder Butter gesünder sind, welche die Unterschiede zwischen Champagner, Prosecco und Sekt sind und alles, was du zum Fermentieren wissen musst.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.