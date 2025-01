Vergiss langweilige Salate: Bereite dir einen Red Coleslaw mit frittiertem Tofu zu

Coleslaw kennen die meisten von bekannten Fastfood-Ketten und aus Amerika. Dort ist der cremige Krautsalat eine beliebte Beilage und wird gerne zu BBQs oder Burgern serviert. Die klassische Variante besteht aus fein geschnittenem Weißkohl und einem cremigen Dressing aus Mayonnaise. Wir verwenden für unsere heutige Variante allerdings Rotkohl und servieren einen Red Coleslaw mit frittiertem Tofu.

Rezept mit Twist: Red Coleslaw mit Tofu

Der Name des Salats stammt, anders als vielleicht vermutet, vom niederländischen Wort Koolsla (Kohlsalat) ab. Demnach wurde er damals von niederländischen Einwanderern nach Amerika gebracht.

Je nach Region gibt es heute unterschiedliche Zubereitungen für Coleslaw. In den Südstaaten ist eine würzigere, oft mit Essig und Senf verfeinerte Version verbreitet. In North Carolina wird der Krautsalat mit Tomatenmark oder Paprikagewürz eingefärbt und als Red Slaw serviert. Andere Varianten setzen auf eine leichtere Vinaigrette statt Mayonnaise oder fügen Zutaten wie Äpfel, Rosinen oder Nüsse hinzu.

In unserem Rezept für Red Slaw färben wir den Kohl nicht ein, sondern verwenden von vornherein Rotkohl und rote Zwiebeln. Sie sorgen für eine tolle Farbe und ein etwas würzigeres Aroma. Verfeinert wird er mit Möhren, Granatapfelkernen, Erdnüssen und frittiertem Tofu. Für das Dressing mischen wir Orangensaft, Rotweinessig, Öl und Zucker. Statt Mayonnaise verwenden wir Frischkäsecreme mit Paprika. Den Salat richten wir schlussendlich in einer Schüssel 🛒 an und lassen ihn noch gut durchziehen, bevor wir ihn genießen.

Red Coleslaw mit frittiertem Tofu zeigt, wie vielfältig einfache Gerichte sein können – bunt, würzig und voller Geschmack. Dank des frittierten Tofus eignet er sich auch als leichtes Hauptgericht. Worauf wartest du also noch? Probiere das einfache Rezept am besten gleich aus!

Eine traditionellere Variante des Coleslaws ist der südtiroler Krautsalat. Er kommt ohne Sahne aus und schmeckt einfach fantastisch. Eine weitere farbenfrohe und aromatische Variante ist auch der indische Krautsalat. Dem Apfel-Sellerie-Slaw kann übrigens ebenfalls niemand widerstehen.

Red Coleslaw mit frittiertem Tofu Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Ziehzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 500 g Rotkohl

1 Prise Salz

2 rote Zwiebeln

150 g Karotten Für das Dressing: 50 ml Orangensaft

2 EL Rotweinessig

1 EL Öl

125 g Frischkäsecreme mit Paprikageschmack vegan

1 EL brauner Zucker

Salz und Pfeffer Für den Tofu: 300 g Räuchertofu

25 g Speisestärke

250 ml Öl zum Frittieren Außerdem: 25 g ungesalzene Erdnüsse optional

25 g Granatapfelkerne optional Zubereitung Hobele den Rotkohl und bestreue ihn mit Salz. Knete ihn danach gut durch und lass ihn 10 Minuten ziehen. Drücke ihn eventuell vorsichtig aus.

Schäle die Zwiebeln, halbiere sie und schneide sie in feine Streifen. Schäle die Karotten und raspele sie.

Verrühre alle Zutaten für das Dressing miteinander und gib es mit den Zwiebeln und Möhren zum Rotkohl.

Lass den Red Coleslaw 1 Stunde im Kühlschrank ziehen.

Schneide den Tofu in Würfel und wälze diese in der Speisestärke.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und frittiere die Tofustücke darin goldbraun.

Hacke die Erdnüsse grob und streue sie mit den Granatapfelkernen über den Salat.

Gib zum Schluss den frittierten Tofu dazu.

