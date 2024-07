Dieser Reissalat mit Apfel ist perfekt für heiße Sommertage

Mit dem Sommer erwacht die Sehnsucht nach frischen und leichten Mahlzeiten. Passend zu dieser Stimmung haben wir heute ein einfaches und erfrischendes Rezept für dich, das sowohl als Hauptgericht als auch als Beilage glänzt: einen Reissalat mit Apfel.

Was gibt es Frischeres als einen Reissalat mit Apfel?

Dieses Rezept für Reissalat mit Apfel passt perfekt zu den warmen Tagen und bietet eine köstliche Mischung aus verschiedensten Aromen und Texturen. Reis ist dabei die Grundlage, die den Salat sättigend macht, ohne dabei schwer im Magen zu liegen. Die Äpfel bringen eine frische und leicht süße Note ein. Die ergänzen perfekt den Geschmack des Reises und sorgen für das gewisse Etwas.

Eine knackige Paprika verleiht dem Salat nicht nur schöne Farbakzente, sondern auch noch ein paar Vitamine. Um das Ganze abzurunden und noch mehr Frische zu erzeugen, kannst du mit Kräutern, Zwiebeln und weiteren saisonalen Zutaten spielen.

Ob du nun übrig gebliebenen Reis von einem früheren Essen verwendest oder frischen Reis kochst – dieser Reissalat mit Apfel ist flexibel und kann an deinen Tagesablauf angepasst werden. Zudem ist er ein echter Allrounder, der zu jeder Tageszeit passt: als Mittag in der Sonne, als leichtes Abendessen an einem angenehmen Sommerabend oder sogar als Abwechslung auf einem Picknick oder bei einem Grillfest.

Die einfachsten Gerichte sind oft die schönsten, daher ist der Reissalat mit Apfel ein perfektes Beispiel dafür, wie wenig es braucht, um etwas Leckeres zu machen. Du suchst noch mehr solcher Rezepte? Der perfekte Sommer-Snack sind diese Wassermelonen-Feta-Röllchen. Und dieser Erdbeerbecher schmeckt wie in deinem Lieblingseiscafé. Und probiere unbedingt mal diese Erdbeerschnitten mit Quarkcreme: eine süße Kuchen-Idee für den Sommer.