Schneide die Kartoffeln längs in Scheiben. Vermische dann Semmelbrösel mit Parmesan in einer Schale und würze das Ganze nach Belieben mit Salz und Pfeffer. Verquirle die beiden Eier in einer Schale. Ziehe die Kartoffelscheiben zum Panieren dann nacheinander erst durch die Eier und wälze sie dann in den Semmelbröseln.