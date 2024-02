Überziehe den Cake Pop mit weißer Schokolade und dekoriere ihn mit Zuckerstreusel und einem Zuckerherz.

Tipp: Zum Aushärten der Schokolade steckst du die Cake Pops am besten in Steckmoos oder in eine Tasse mit Zucker oder Reis. So kann die überschüssige Schokolade gut abtropfen.