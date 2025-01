Risi-Bisi-Reis: Dieses Grundrezept solltest du kennen

Du möchtest deiner Kochroutine einen mediterranen Touch zu verleihen? Dann ist Risi-Bisi-Reis genau das Richtige für dein Abendessen. So bringst du dir ein Stück Venedig direkt in die heimische Küche. Dieses einfache Grundrezept für Risi-Bisi-Reis solltest du unbedingt kennen.

Risi-Bisi-Reis: der Klassiker in Venedig

Du schlenderst durch die engen Gassen Venedigs und genießt den Duft köstlicher italienischer Speisen. Bekommst du schon Hunger? Dieses mediterrane Flair holst du dir mit Risi-Bisi-Reis auf den Teller. Das Schöne an diesem Rezept sind die einfachen Zutaten, die zusammen jedoch ihren unglaublichen Geschmack zeigen.

Fang an, indem du Knoblauch und Zwiebeln fein hackst und sie in einer Mischung aus Butter und Olivenöl anschwitzt. Gib dann den Reis hinzu und lass ihn kurz mitbraten, sodass er die Aromen aufnimmt und glasig wird. Durch das schrittweise Hinzufügen von Weißwein – ein Schluck nach dem anderen – erhältst du die cremige Konsistenz, die Risi-Bisi so einzigartig macht.

Risi e Bisi heißt wörtlich übersetzt einfach Reis und Erbsen. Das Gericht stammt aus Italien, genauer gesagt Venedig. Damals wurde es den königlichen Oberhäuptern immer am 25. April, dem Geburtstag des heiligen Markus, als erster Gang serviert.

Nachdem die Flüssigkeit aus dem Wein aufgenommen ist, kommt die Gemüsebrühe hinzu. Lasse den Risi-Bisi-Reis köcheln, bis er fast vollständig gegart ist. In dieser Phase fügst du die Erbsen hinzu, die dem Gericht seine charakteristischen grünen Farbtupfer verleihen. Nun kommen der Schinken, Parmesan und eine Prise Salz dazu. Voilà, dein Grundrezept für Risi-Bisi ist fertig und bereit, verputzt zu werden.

Fühl dich frei, den Kochschinken für eine vegetarische Variante durch geräucherten Tofu zu ersetzen. Du kannst natürlich auch beides einfach weglassen. Für mehr Farbe und einen frischen Twist sind gehackte Petersilie oder Karottenwürfel ein wunderbarer Zusatz.

