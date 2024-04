Bringe die Butter auf Zimmertemperatur (zur Not kannst du mit einem Föhn nachhelfen). Füge gehackten Knoblauch, Thymian, Rosmarin, Chili, Sardellenfilets, Abrieb und Saft einer Zitrone, Salz und Pfeffer hinzu und vermenge alles miteinander.

Bringe die Butter auf Zimmertemperatur (zur Not kannst du mit einem Föhn nachhelfen). Füge gehackten Knoblauch, Thymian, Rosmarin, Chili, Sardellenfilets, Abrieb und Saft einer Zitrone, Salz und Pfeffer hinzu und vermenge alles miteinander.

Befreie den Rinderrücken von Fett und Sehnen und mariniere ihn dann in Rosmarin, Salz und Pfeffer. Friere das Fleisch für 5 Minuten ein.

Befreie den Rinderrücken von Fett und Sehnen und mariniere ihn dann in Rosmarin, Salz und Pfeffer. Friere das Fleisch für 5 Minuten ein.

Schneide das Gemüse in dicke Scheiben. Verteile das Gemüse auf einem Backblech und würze alles mit Salz und Pfeffer. Verteile außerdem etwas von der selbstgemachten Kräuterbutter gleichmäßig über dem Gemüse. Zum Schluss verteilst du noch großzügig Rosmarin auf dem Blech. Schiebe das Blech für 45 Minuten bei 170 °C Umluft in den Ofen.

Schneide das Gemüse in dicke Scheiben. Verteile das Gemüse auf einem Backblech und würze alles mit Salz und Pfeffer. Verteile außerdem etwas von der selbstgemachten Kräuterbutter gleichmäßig über dem Gemüse. Zum Schluss verteilst du noch großzügig Rosmarin auf dem Blech. Schiebe das Blech für 45 Minuten bei 170 °C Umluft in den Ofen.

Tauche nun das Fleisch komplett in die Kräuterbutter ein, sodass es voll und ganz mit Butter ummantelt ist. Lege es dann auf ein Gitter und stelle dieses samt Fleisch für 30 Minuten in den Kühlschrank, damit die Butterschicht fest wird (alternativ: ca. 60 Min bei Zimmertemperatur).

Tauche nun das Fleisch komplett in die Kräuterbutter ein, sodass es voll und ganz mit Butter ummantelt ist. Lege es dann auf ein Gitter und stelle dieses samt Fleisch für 30 Minuten in den Kühlschrank, damit die Butterschicht fest wird (alternativ: ca. 60 Min bei Zimmertemperatur).