Rosenkohl-Schupfnudel-Auflauf: überbackenes Glück

Die Kombination aus dem leicht nussigem Rosenkohl und den weichen Schupfnudeln sorgt für einen richtig leckeren Geschmack. Der Rosenkohl-Schupfnudel-Auflauf eignet sich hervorragend als Hauptgericht und gesellige Abende mit der Familie. Probiere diesen einfachen Auflauf doch selbst mal aus!

Rosenkohl-Schupfnudel-Auflauf mit Käse und Knoblauch

Für die Zubereitung des Auflaufs beginnst du mit dem Kochen des Rosenkohls. Die kleinen, grünen Knollen sind reich an Vitaminen und Ballaststoffen. Putze und wasche den Rosenkohl. Dann werden die kleinen Kugeln in Salzwasser weichgekocht. Zeitgleich kannst du die Schupfnudeln in Öl anbraten, bis sie eine goldgelbe Farbe haben. Dadurch bekommen sie eine leicht knusprige Außenseite, während das Innere schön weich bleibt.

Schupfnudeln bestehen aus einer Mischung von gekochten Kartoffeln, Mehl und oft Eiern. Sie haben eine fingerlange, etwas spitz zulaufende Form. Sie werden in Wasser gekocht und dann häufig in Butter angebraten. Die Nudeln sind vor allem in der süddeutschen, österreichischen und schweizerischen Küche verbreitet.

Weiter geht es mit der Soße. Die Soße wird aus einer Mischung von Eiern, Milch und Knoblauch gemacht. Gewürze wie Muskatnuss, Salz und Pfeffer sorgen für die nötige Würze. Bei einem Auflauf darf natürlich auch der Käse nicht fehlen. Hier kannst du dich für deine Lieblingssorte entscheiden.

Nachdem der Rosenkohl abgetropft ist und die Schupfnudeln angebraten sind, werden alle Zutaten zusammen in einer Auflaufform vermengt. Darauf noch der Käse und ab in den Ofen. Lass deinen Auflauf backen, bis er eine goldbraune, köstliche Kruste hat. Lecker!

