Diese Pfannkuchen sind ein echter Hingucker

Wow, was für eine Farbe! Diese tollen Rote-Bete-Pfannkuchen lassen jeden am Tisch staunen. Sie sehen nicht nur richtig toll aus, sondern schmecken auch verdammt lecker. Egal ob süß oder herzhaft, dieses Rezept musst du unbedingt mal ausprobieren.

Rote-Bete-Pfannkuchen für ein fröhliches Frühstück

Du möchtest deine Gäste beim nächsten Brunch mal so richtig von den Socken hauen? Kein Problem, mit den leckeren Rote-Bete-Pfannkuchen sind dir staunende Blicke sicher. Dabei ist das Geheimnis so simpel wie genial: Der Pfannkuchenteig wird einfach mit etwas Rote Bete eingefärbt. Viel mehr Experiment steckt gar nicht dahinter.

Pfannkuchen sind ein beliebtes Gericht auf unseren Frühstückstellern. Die meisten essen sie am liebsten süß, mit Apfelmus oder Zimt und Zucker. Aber auch herzhaft schmecken sie richtig gut. Zum Beispiel mit Frischkäse und Lachs, oder frischem Quark und Kräutern.

Pfannkuchen, Eierkuchen oder Crêpe? Wobei handelt es sich nun bei dem leckeren Frühstück? In Deutschland gibt es die Begriffe Eierkuchen und Pfannkuchen, wobei „Pfannkuchen“ etwas weiter verbreitet ist. Es ist aber in der Regel der gleiche Teig. Regional gibt es aber Unterschiede. In Österreich heißen die flachen Mehlspeisen zum Beispiel auch „Palatschinken“, ein Begriff, der aus dem Ungarischen stammt. Crêpes sind im Vergleich zu den Pfannkuchen noch etwas dünner und größer und bestehen im Teig aus mehr Milch. Hier kannst du nochmal genau nachlesen, was der Unterschied zwischen Pfannkuchen, Crêpes, Pancakes und Co. ist!

Egal wie du deinen Teig am liebsten isst, die Rote-Bete-Pfannkuchen musst du unbedingt mal ausprobieren. Hierfür werden einfach vorgegarte Rote-Bete-Stückchen oder ein Teil vom Saft mit in den Teig gegeben. Dadurch entsteht die tolle Farbe und ein leicht säuerlicher Geschmack. Wie das Rezept genau funktioniert, liest du weiter unten.

Noch mehr Lust auf tolle Frühstücksideen? Kein Problem, um bei den Pfannkuchen zu bleiben, solltest du diese herzhaften Kartoffel-Pfannkuchen mit Knoblauch-Dip ausprobieren. Oder darf es lieber süß sein? Dann sind diese Kondensmilch-Pfannkuchen genau das Richtige für dich! Und diese Joghurt-Zitronen-Pancakes sind extra fluffig und dürfen beim Frühstück auch nicht fehlen!