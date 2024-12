Diesen farbenfrohen Rote-Bete-Quinoa-Salat lassen wir uns jetzt schmecken

Salate schmecken auch im Herbst und Winter – es muss ja nicht immer Ofengerichte oder Eintöpfe geben. Ein wenig gehaltvoller sollten sie bei den kühlen Temperaturen aber schon sein. Genieße mit uns eine Portion Rote-Bete-Quinoa-Salat. Der sieht nicht nur superlecker aus, sonst schmeckt auch so.

Leckeres Rezept für Rote-Bete-Quinoa-Salat

Die Hauptzutaten dieses Salates sind Rote Bete und Quinoa. Quinoa stammt ursprünglich aus den Hochlagen der Anden und wird seit über 5000 Jahren als Grundnahrungsmittel geschätzt. Die Inka nannten sie ehrfürchtig die „Mutter aller Körner“, da sie nicht nur äußerst nahrhaft, sondern auch vielseitig einsetzbar war und auch heute noch ist. Rote Bete hingegen hat ihre Wurzeln in Europa und wurde bereits im Mittelalter angebaut. Mit ihrem intensiven Geschmack und der markanten Farbe galt sie damals wie heute als unverzichtbar in vielen Küchen.

Die Kombination beider Zutaten macht den Salat zu etwas ganz Besonderem, denn der in der Roten Bete enthaltene Farbstoff Betanin färbt die Quinoa in ein leuchtendes Rot-Lila. So wird der Salat zu einem echten Hingucker auf dem Tisch. Weitere Zutaten sind Äpfel, eine Zwiebel, Walnüsse und Feta. Das Dressing besteht aus Walnussöl, Weißweinessig und Ahornsirup sowie Pfeffer und Salz.

Neben dem beeindruckenden Aussehen und Geschmack überzeugt der Salat durch seine Vielseitigkeit. Er eignet sich perfekt als leichtes Hauptgericht, Beilage oder als Lunch für unterwegs. Dank der ballaststoffreichen Quinoa und der eisenhaltigen Roten Bete liefert der Salat außerdem Energie, ohne schwer im Magen zu liegen. Las ihn dir schmecken!

Rote Bete schmeckt auch zusammen mit Kürbis oder Linsen hervorragend. Und falls du dich schon immer gefragt hast, ob du Rote Bete roh essen kannst, findest du die Antwort bei Leckerschmecker.