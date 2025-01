Unser farbenfrohes Rote-Bete-Risotto ist ein echter Geheimtipp

Probiere auch diese leckeren Variationen aus:

1. Ziegenkäse und Walnuss-Rote-Bete-Risotto

Liebst du den milden, cremigen Geschmack von Ziegenkäse? Dann solltest du diese Variante des Rote-Bete-Risottos unbedingt ausprobieren. Statt Parmesankäse kannst du etwa 100 g Ziegenkäse verwenden. Die Rote Bete verleiht dem Risotto ihre charakteristische Farbe und herzhafte Note, während der Ziegenkäse eine zusätzliche Tiefe und Cremigkeit bringt. Als Topping füge eine Handvoll geröstete Walnüsse hinzu, um dem Gericht einen knusprigen Biss zu verleihen.

2. Rote-Bete-Risotto mit Spinat und Feta

Diese Variante mit Spinat und Feta genau das Richtige für dich, wenn du noch mehr gesunde Zutaten hinzufügen möchtest. Nachdem du die Rote Bete vorbereitet und das Risotto gekocht hast, rühre einfach eine Handvoll frischen Spinat und etwa 100 g Feta-Käse in das Risotto. Der Spinat fügt eine erfrischende Note hinzu und erhöht den Nährwert des Gerichts, während der cremige Feta einen herzhaften Kontrast bildet.

3. Garnelen-Rote-Bete-Risotto mit Zitronenbutter

Wenn du nach einer dekadenten und geschmackvollen Abwechslung suchst, dann probiere die Garnelen-Rote-Bete-Risotto-Variante mit Zitronenbutter. Während du das Risotto zubereitest, brate etwa 200 g Garnelen in einer separaten Pfanne in Butter an, bis sie zart und rosa sind. Vermische zum Schluss die Garnelen mit dem Rote-Bete-Risotto und gieße eine köstliche Zitronenbutter darüber. Die Meeresfrüchte verleihen dem Risotto eine delikate Meeresnote, während die Zitronenbutter eine erfrischende Säure und Frische hinzufügt.