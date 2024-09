Rucola-Radicchio-Salat mit Feta und Joghurtdressing: Salatgenuss der Extraklasse

Salate sind im Sommer wie im Winter eine tolle Idee. Aber vor allem jetzt, da sich der Spätsommer noch einmal richtig Mühe gibt, lieben wir sie als leichte Mittagsidee. Sie liegen nicht schwer im Magen und sind in wenigen Minuten zubereitet. Wie wäre es heute mal mit einem Rucola-Radicchio-Salat? Der lockt mit roten Linsen, die dich mit Proteinen versorgen, und cremigem Feta, der eigentlich immer eine gute Idee ist. Hast du Lust?

Rezept für Rucola-Radicchio-Salat mit Linsen und Feta

Verfeinert wird der Rucola-Radicchio-Salat mit einem fruchtigen Joghurtdressing, das wir mit Orangensaft anrühren und mit Currypulver und Ingwergranulat sowie Salz und Pfeffer abschmecken. Aber zuerst müssen wir die Linsen kochen. Das dauert keine fünf Minuten. Derweil können wir die Salate waschen und den Radicchio zerkleinern. Beides geben wir zusammen mit den Linsen in eine Schüssel und streuen den Feta darüber.

Im nächsten Schritt verrühren wir Joghurt mit etwas Orangensaft und schmecken die Soße mit den Gewürzen ab. Das fruchtige Dressing passt super zum scharfen Geschmack des Rucolas und zum herben, leicht bitteren Aroma des Radicchios. Diese tolle Kombi begeistert selbst die größten Salatzweifler, wetten?

Schon gewusst? Radicchio wurde früher überwiegend in Italien angebaut und hat aus seinem Heimatland auch seinen klangvollen Namen. Die roten Blätter eignen sich hervorragend, um Gerichten hübsche Farbtupfer zu verpassen. Aber der Salat sieht nicht nur toll aus, sondern ist auch ein echter Boost für deine Gesundheit. Er enthält sogenanntes Intybin, das sich positiv auf die Verdauung auswirkt. Das in den Blättern enthaltende Vitamin C und Inulin unterstützen das Immunsystem.

Übrigens: Für den Rucola-Radicchio-Salat verwenden wir rote Linsen, weil sie bereits in wenigen Minuten gar gekocht sind. Du kannst aber natürlich auch eine andere Sorte verwenden, zum Beispiel vorgekochte braune Linsen, die du abgefüllt im Glas oder in der Konserve im Supermarkt bekommst. Möchtest du rohe Linsen benutzen, solltest du dementsprechend mehr Zeit einplanen, weil du diese vor dem Kochen einweichen musst.

Die Welt der Salate ist bunt und vielseitig. Entdecke sie, indem du den griechischen Salat Choriatiki mit Feta probierst oder dir einen Couscous-Salat mit Minze gönnst. Ein toskanischer Bohnensalat ist ebenfalls ein echter Genuss, versprochen.