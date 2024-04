Eine Pizza, unkonventionell in einer Kastenform gebacken? Ja, das geht! Stell dir vor, du schneidest Pizzateig in mundgerechte Stücke, belegst sie mit zartem Pulled Pork, knuspriger Paprika und schmelzendem Käse hoch und stapelst alles in einer Kastenform. Das Resultat ist ein unwiderstehliches Zupfbrot, das mit klassischem Pizzagenuss kaum noch etwas gemein hat und doch so herrlich vertraut schmeckt. Lass dich überraschen, wie einfach du diesen Party-Kracher zu Hause nachbacken kannst!

Zupfbrot aus Pizzateig als perfekter Snack

Die goldbraune Kruste des Brots ist knusprig und der Teig im Inneren ist fluffig und voller Geschmack. Das Zupfbrot aus Pizzateig ist aber nicht nur unglaublich lecker, sondern auch ein echter Hingucker auf dem Tisch. Und das Beste daran: Du kannst das Brot einfach auseinanderziehen und so viel oder so wenig davon essen, wie du möchtest.

Das Zupfbrot aus Pizzateig ist zudem wahnsinnig vielseitig. Es kann als Beilage zu Suppen oder Salaten serviert werden oder als Hauptgericht mit verschiedenen Dips und Soßen. Es eignet sich außerdem perfekt für Partys und gesellige Abende mit Freunden und Familie. Ob als Beilage oder als Snack zwischendurch – das Zupfbrot aus Pizzateig wird garantiert jeden Geschmack treffen und alle begeistern.

Reiß dir einfach ein Stück von diesem Zupfbrot ab und tauche es beispielsweise in etwas Barbecuesoße. Schon beim ersten Biss in dieses saftige Zupfbrot aus Pizzateig, Pulled Pork, Paprika und Käse wirst du feststellen, dass die Entscheidung, dieses Rezept nachzumachen, genau die richtige war!

Zupfbrot aus Pizzateig Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Backzeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x Für den Pizzateig: 350 g Weizenmehl

15 g Backpulver

300 g Joghurt Für die Füllung: 350 g Pulled Pork

4 EL gelbe Paprikawürfel

4 EL rote Paprikawürfel

100 g geriebener Cheddar

300 ml Barbecuesoße

4 EL kleingeschnitter Schnittlauch

100 g geriebener Mozzarella zum Bestreuen der Pizzastücke

70 g geriebener Mozzarella zum Bestreuen in der Form Außerdem: Schnittlauch zum Garnieren

Barbecuesoße zum Servieren Zubereitung Vermische für den Pizzateig zunächst Mehl und Backpulver. Gib dann Joghurt hinzu und verknete die Zutaten zu einem glatten Teig; lass diesen anschließend abgedeckt an einem warmen Ort für 20 Minuten ruhen.

Vermische die Zutaten für die Füllung miteinander. Rolle den Pizzateig zu einem Rechteck aus (ca. 45 x 30 cm) und schneide ihn in 18 gleich große Stücke. Teile anschließend die Füllung gleichmäßig auf die Pizzateigstücke auf und bestreue sie mit Mozzarella.

Stelle eine eingefettete Kastenform hochkant fast senkrecht hin und staple die belegten Pizzateigstücke hinein.

Stelle die Kastenform nun wieder richtig hin, bestreue die Pizzateigstücke darin mit dem restlichen Mozzarella und backe sie anschließend für 45 Minuten bei 165 °C Umluft zu einem goldbraunen Zupfbrot. Löse das Zupfbrot vor dem Servieren vorsichtig aus der Kastenform und bestreue es mit Schnittlauch.

Übrigens kann man auch Kuchen zupfen. Das Rezept für den Zieharmonika-Kuchen und weitere Zupfbrote findest du hier: