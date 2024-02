Warum man eine Tasse Salz in den Kühlschrank stellen sollte

Omas Hausmittelchen und Tricks für die Küche sind doch immer noch die besten. Ihre kulinarischen Weisheiten helfen uns heute noch, versalzenes Essen doch genießbar zu machen, einen Hefeteig zu retten oder fehlende Zutaten zu ersetzen. Aber sie lassen uns auch nachhaltiger leben, indem wir Tipps beherzigen, mit denen Lebensmittel länger frisch bleiben. Etwa, indem wir eine Tasse Salz in den Kühlschrank stellen. Noch nie getan? Dann erklären wir dir, warum du spätestens jetzt damit anfangen solltest.

Darum gehört eine Tasse Salz in den Kühlschrank

Wie schön ist es doch, mit einem vollen Korb frischem Obst und Gemüse vom Wocheneinkauf nach Hause zu kommen und die bunten Lebensmittel im Kühlschrank zu verstauen! Der Kopf sprudelt vor Rezept-Ideen, und vielleicht landete schon während des Bummelns mehr im Wagen, als man eigentlich besorgen wollte.

Umso ärgerlicher ist es dann, wenn der Alltag die Kochpläne kreuzt und man am Ende der Woche mehr als die Hälfte der Einkäufe nicht benutzt hat. Der Salat lässt traurig die Blätter hängen, die Karotten ihre Köpfe, und die Radieschen sind auch schon ganz schrumpelig. Ein Grund, weshalb Gemüse und Obst im Kühlschrank schneller eingehen, könnte sein, dass sich im Inneren der Kältekammer zu viel Feuchtigkeit befindet.

Zuerst einmal ist es ganz normal, dass sich im Kühlschrank Feuchtigkeit bildet, die als Kondenswasser an den Wänden sammelt. Öffnest du die Kühlschranktür, trifft warme Luft von draußen auf kalte von innen. Je öfter du die Tür öffnest und je länger sie offen steht, desto mehr Kondenswasser bildet sich. Außerdem können Essensreste, die noch zu warm im Kühlschrank landen, ebenfalls für erhöhte Feuchtigkeit sorgen.

Sind deine Kühlschrankwände allerdings dauerhaft zu nass oder bilden sich am Boden der Obst- und Gemüsefächer bereits Pfützen, verlieren nicht nur Obst und Gemüse an Elastizität, es kann sich auch Schimmel bilden.

Tipp: Du solltest den Wasserablauf deines Kühlschranks regelmäßig reinigen, denn er ist ein beliebter Ort für Schimmel. Ist dieser erst einmal da, verstopft der Ablauf. Die Folge: Das Kondenswasser fließt schlechter ab. Ebenfalls wichtig: zu wissen, wie du einen Kühlschrank richtig einräumst. Weißt du außerdem, dass bestimmte Lebensmittel wie Bananen nichts im Kühlschrank zu suchen haben?

Eine Tasse Salz im Kühlschrank kann helfen, dieses Problem zu lösen. Das Salz bindet durch Hygroskopie die Feuchtigkeit in der Luft, zieht das Wasser also aktiv an. Das Ergebnis: Das Salz in der Schüssel wird flüssig, die Umgebungsluft trocken.

Nimmst du das flüssige Salz im Kühlschrank wieder heraus und lässt die Tasse ein paar Stunden bei Zimmertemperatur stehen, wird das Salz wieder fest und du kannst es erneut in den Kühlschrank stellen.