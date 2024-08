Sandwiches mit Ei und luftiger Feta-Creme: Es gibt Frühstück

Es gibt Früüühstück! Und zwar ein richtig feines: Wir machen Sandwiches mit Ei und Feta-Creme. Die sind so lecker, da kommen sogar die größten Morgenmuffel von ganz alleine aus den Federn gekrochen. Und viel Zeit braucht man auch nicht, um sich damit in der Früh zu verwöhnen. So kann der Tag gern öfter starten!

Frühstücksgenuss: Sandwiches mit Ei und Feta-Creme

Wir essen die Stullen als Sandwiches, aber du kannst sie auch ohne Deckel verputzen. So oder so sind die Sandwiches mit Ei und Feta-Creme eine wunderbare Abwechslung zum morgendliche Einheitsbrei aus Käsebrötchen und Müsli. Sie vereinen gleich mehrere Klassiker, sodass man auf seine Lieblingskomponenten nicht verzichten muss.

Du liebst Eier zum Frühstück? Perfekt, sind dabei! Du möchtest aber auch gern eine Scheibe frisches Sauerteigbrot? Auch die ist am Start. Und dazu kommt diese herrliche, luftig aufgeschlagene Feta-Creme! Davon solltest du dir am besten sowieso gleich mehr zubereiten, um auch am Mittag und am Abend noch davon zu essen. Und am nächsten Tag! Denn das kannst du uns glauben: Hast du diesen Brotaufstrich einmal probiert, möchtest du vermutlich nichts anderes mehr auf deine Stulle schmieren.

Um die Sandwiches mit Ei und Feta-Creme vorzubereiten, startest du mit den Eiern: Koche sie wachsweich und vergiss nicht, sie nach dem Kochen abzuschrecken. Während sie im Topf blubbern, kannst du die Feta-Creme zubereiten: dafür einfach Knoblauch schälen, Schnittlauch und Basilikum abbrausen und alles grob hacken. Die Zutaten wandern in den Standmixer, dazu kommen Feta, Frischkäse, Öl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Alles pürieren, abschmecken, fertig.

Röste nun nur noch die Brotscheiben, pelle die Eier und zerteile sie und baue die Sandwiches: Brote mit der Creme bestreichen, mit den Eiern belegen – und genießen.

Und schon ist der nächste Morgen da! Dann landet ein Egg Drop Sandwich auf dem Teller, und am Tag danach ein Käse-Schinken-Toast mit Tomaten. Oder doch ein Sandwich-Omelett mit Toastbrot? Ganz egal, lecker wird’s auf jeden Fall!