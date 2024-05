Brot backen mit Sauerteig: Schritt für Schritt zum knusprigen Sauerteigbrot

So machst du mit einer Sprühflasche und einem Sieb das perfekte Sauerteigbrot – ganz einfach! Wir sind für dich pünktlich zum heutigen Tag des deutschen Brotes in der Backstube verschwunden, um ein Brot aus Sauerteig gebacken. Dabei haben wir die Kamera laufen lassen, um jeden Schritt zu dokumentieren. Unser Videotagebuch über eine Woche soll dir beim Brot backen mit Sauerteig helfen. Bereit für dein erstes selbst gebackenes Brot? Dann kann’s ja los gehen!

Sauerteigbrot backen: Tipps für den perfekten Sauerteig – mit Videoanleitung

Sauerteig und Sauerteigbrote sind aktuell wieder in aller Munde. Auf Instagram, TikTok und Co. wird fleißig gebacken. Man entdeckt zahlreiche Schraubgläser, die Tag für Tag unter die Lupe genommen werden, und wird schnell in den Bann der blubbernden Teigmassen gezogen. Ein Sauerteigbrot zu backen ist nicht nur lecker, sondern spannend! Ein kulinarisches Abenteuer, an dessen Ende man ein frisch gebackenes, fluffiges Brot aus dem Ofen holt – den Schatz, auf den man eine Woche lang hingearbeitet und -gefiebert hat.

Auch wir haben uns auf die Reise begeben und wollen dich gern daran teilhaben lassen. Das Ziel: Backe dein eigenes Sauerteigbrot! Das ist nicht schwer, du brauchst nur zwei Zutaten und eine Woche Zeit.

Eine Woche Spannung: Sauerteig füttern

Um ein Brot aus Sauerteig zu backen, benötigst du Roggenvollkornmehl und Wasser. Außerdem brauchst du ein luftdicht verschließbares Glas, ein Sieb und eine Sprühflasche, um dein Anstellgut herzustellen. Hast du diese vier Dinge beisammen, kannst du starten.

Verrühre 2 EL Mehl und 2 EL Wasser miteinander in einem Glas. Verschließe das Glas luftdicht und lass es einen Tag lang stehen. Gib am nächsten Tag erneut 2 EL Mehl und 2 EL Wasser dazu. Verrühre erneut alles gut, verschließe das Glas abermals und lass es einen weiteren Tag stehen. Wiederhole diesen Vorgang für die restlichen Tage einer ganzen Woche. Gib also täglich je 2 EL Mehl und Wasser zum Teig, verrühre ihn gut und lass ihn verschlossen stehen.

Nach einer Woche sollten sich viele kleine Bläschen im Teig gebildet haben. Riechst du daran, solltest du einen an Banane erinnernden Geruch wahrnehmen. Weist der Teig diese Eigenschaften auf, ist er perfekt, um daraus endlich das ersehnte Sauerteigbrot zu backen.

Gut zu wissen: Wir haben viele weitere Tipps aus der Backstube für dich gesammelt. Erfahre, wie du einen Hefeteig über Nacht gehen lassen kannst oder welche praktischen Tipps das Brotbacken erleichtern.

Anstellgut verarbeiten und Brot aus Sauerteig backen

Vermenge nun 100 Gramm Weizenvollkornmehl mit 150 Millilitern lauwarmes Wasser. Gib dann zwei Esslöffel aus deinem angesetzten Sauerteig dazu und mische alles gut. Das ist dein sogenannter Vorteig.

Lass diesen Vorteig an einem Ort, der etwa 25 bis 30 Grad warm sein sollte, für acht bis 10 Stunden (zum Beispiel über Nacht) ruhen. Verrühre anschließend 400 Milliliter lauwarmes Wasser mit dem Vorteig und füge dann 800 Gramm Weizenmehl Type 550 dazu. Verrühre alles zunächst mit einer Gabel und knete dann daraus einen geschmeidigen, feuchten Teig.

Knete diesen Teig fünf Minuten weiter, falte ihn dabei mehrmals. Nun lässt du den Teig nochmals drei Stunden an einem warmen Ort ruhen und kannst anschließend daraus dein Sauerteigbrot backen! Wir zeigen dir im Rezept, wie du dieses mit geraspelten Karotten und weiteren Zutaten verfeinern kannst.