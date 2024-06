Leckere Schinken-Nudeln wie von Oma

Diese Nudeln schmecken einfach wie deine Kindheit! Wer ein schnelles und cremiges Abendessen sucht, ist mit den Schinken-Nudeln auf dem richtigen Weg. Alles, was du brauchst, sind Nudeln, Schinken und etwas Liebe, die durch den Magen geht.

Satt in den Feierabend mit diesen Schinken-Nudeln

Wer kann sich noch an das Gefühl erinnern, als Oma in der Küche stand und das ganze Haus richtig lecker roch? In diesem Moment wussten wir alle: Gleich gibt es wieder etwas richtig Gutes. Ein paar Jahre später wissen wir: Vor allem Omas einfache Gerichte waren die besten.

Ein Stück Sorglosigkeit holen wir uns mit diesem Comfort Food zurück. Schinken-Nudeln sind das perfekte Abendessen für Groß und Klein, und wir zeigen dir das einfache Rezept, das auch du zu Hause hinbekommst.

Such dir dafür zunächst die Nudeln aus, die du am liebsten magst. Wir haben uns für Spaghetti entschieden, Penne oder Fusilli funktionieren aber mindestens genauso gut. Das Geheimnis des Geschmacks liegt im Schinken. Hierfür eignet sich Kochschinken am besten. Mit den Zwiebeln gemeinsam angebraten, entsteht eine würzige, salzige Kombi, die so schon lecker schmeckt. Richtig cremig wird dein Nudelgericht aber mit frischen Eiern. Die werden langsam dazugegeben und lassen eine leckere Soße entstehen.

Schmecke alles noch mit Salz und Pfeffer ab, und schon sind deine Schinken-Nudeln fertig. Dazu passt übrigens ein frischer Salat mit einem süßen Dressing, der das Salz der Pasta abrundet. Mit diesem Gericht begeisterst du die ganze Familie und alle werden satt. Probiere es unbedingt mal aus!

