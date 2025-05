Schnitzel in Senfmarinade: überraschend anders, unverschämt gut

Dieses Schnitzel in Senfmarinade bringt Würze, Tiefe und eine angenehme Schärfe auf deinen Teller. Die Marinade macht das Fleisch zart und verleiht ihm ein tolles Aroma – perfekt für einen gemütlichen Grillabend mit Freunden.

Schnitzel in Senfmarinade: aromatischer Grillgenuss

Ich liebe es, zu grillen. Sobald die Temperaturen warm genug sind, zieht es mich raus in den Garten und an den Grill. Neben Käse und Gemüse gehört für mich auch Fleisch auf den Grill. Am liebsten in Form von Steak oder Bratwurst. Vor einigen Jahren habe ich begonnen, mein Grillfleisch selbst zu marinieren. Das fertig marinierte Fleisch aus dem Supermarkt traf einfach nie meinen Geschmack.

Die Senfmarinade, mit der du das Schnitzel in diesem Rezept marinierst, besteht aus Knoblauch, Zwiebel, Senf, Balsamicoessig und Olivenöl. Salz und Pfeffer dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Lege da Fleisch am besten für mindestens eine Stunde darin ein – besser noch mehrere Stunden oder über Nacht – und lass die Aromen tief ins Fleisch einziehen.

Das Ergebnis: ein Schnitzel, das nicht nur gut schmeckt, sondern auch wunderbar zart ist. Die Marinade sorgt für Saftigkeit und verleiht dem Fleisch eine subtile Schärfe, die sich beim Grillen in eine köstliche Kruste verwandelt. Mmh, schon beim Gedanken daran, will ich sofort den Grill anmachen.

Serviere das Schnitzel in Senfmarinade zu klassischen Beilagen wie gegrilltem Gemüse oder Blattsalaten. Es passt aber auch zu einem Kartoffelsalat oder einem Stück Brot. Lass es dir schmecken!

Neben dem Schnitzel in Senfmarinade finden auch noch Souvlaki, griechische Grillspieße, sowie Süßkartoffeln mit Minz-Dip und Joghurt und Feta-Päckchen Platz.

Schnitzel in Senfmarinade Anke 4 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Ziehzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Knoblauchzehen

1 Zwiebel

2 EL Senf

5 EL Balsamicoessig hell

4 EL Öl

Salz und Pfeffer

600 g Schinkenschnitzel Zubereitung Schäle Knoblauch und Zwiebel und würfele beides fein.

Vermenge Knoblauch und Zwiebel in einer Schüssel mit dem Senf, Balsamicoessig und Öl. Würze mit Salz und Pfeffer.

Lege die Schnitzel in eine flache Schale 🛒 und bedecke sie von allen Seiten mit der Marinade. Stelle das Fleisch für mindestens eine Stunde zum Durchziehen in den Kühlschrank.

Grille die Schnitzel in Senfmarinade etwa 3 Minuten oder bis zum gewünschten Bräunungsgrad.

