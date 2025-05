Selbstgemachte Schoko-Erdnusscreme: schmeckt Groß und Klein

Du liebst Brotaufstriche, aber möchtest mal etwas Neues ausprobieren? Wie wäre es dann mit dieser selbstgemachten Schoko-Erdnusscreme? Aus wenigen Zutaten zauberst du einen köstlichen Aufstrich, der sowohl zum Frühstück als auch als süßer Snack zwischendurch begeistert.

Rezept für Schoko-Erdnusscreme: süß trifft salzig

Erdnussbutter kennen wir alle aus den USA, wo sie vor etwas mehr als 100 Jahren erfunden wurde. Eine Studie aus dem Jahr 1992 besagte, dass Amerikaner rund 402 Millionen Kilogramm Erdnussbutter verzehrten. Das sind gut eineinhalb Kilogramm pro Person im Jahr. Man kann also sagen: die Amerikaner lieben ihre Erdnussbutter.

Bei uns ist sie als Erdnusscreme bekannt, denn der Begriff „Butter“ darf hierzulande ausschließlich für Milchprodukte verwendet werden. Die meisten Erdnusscremes gibt es in zwei Varianten: „creamy“ (ganz glatt püriert) und „crunchy“ (mit Nusstückchen). Anders als in den USA setzen viele Deutsche eher auf Nougat-Aufstriche. Das wollen wir mit unserer Schoko-Erdnusscreme ändern.

Für die perfekte Schoko-Erdnusscreme brauchst du nur vier Zutaten. Die Basis bilden Sahne und Schoko-Karamell-Riegel, hinzu kommen gesalzene Erdnüsse sowie

Sahnesteif. Die Zubereitung ist simpel, allerdings solltest du schon am Abend vorher mit ihr beginnen, denn die Basis muss über Nacht kalt gestellt werden. Dafür erhitzt du die Sahne und lässt die Riegel in ihr schmelzen. Am nächsten Morgen schlägst du die Schokosahne mit Sahnesteif steif und hebst gehackte Erdnüsse unter.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die Creme schmeckt Groß und Klein gleichermaßen gut. Probiere unser Rezept selbst aus und lass dich beim nächsten Frühstück von ihrem Geschmack überzeugen. Wir wünschen frohes Naschen!

Du kannst übrigens auch eine Nuss-Nougat-Creme selber machen. In unserem Rezept kommt sie sogar ohne raffinierten Zucker aus. Auch lecker: ein Eierlikör-Schoko-Aufstrich mit Orange. Für alle, die es morgens eher herzhaft mögen, ist der Sonnenblumenkern-Aufstrich eine leckere Rezeptidee.

Schoko-Erdnusscreme Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 8 Stunden Std. Gesamtzeit 8 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 100 g Schoko-Karamell-Riegel z.B. Mars

250 ml Sahne

50 g Erdnüsse gesalzen

1 Pck. Sahnesteif Zubereitung Schneide die Schokoriegel in Stücke. Erhitze die Sahne in einem Topf 🛒 und lass die Riegel in ihr unter Rühren schmelzen. Stelle die Schokosahne über Nacht kalt.

Hacke die Erdnüsse klein und schlage die Schokosahne mit dem Sahnesteif steif.

Hebe zum Schluss die Erdnüsse unter.

Serviere die Schoko-Erdnusscreme sofort.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.