Von diesen süßen Quarkklößen mit Schokofüllung bekommt man nicht genug

Ich habe als Kind süße Hauptgerichte geliebt. Ob Pfannkuchen oder Quarkkeulchen, Grießbrei oder diese Schoko-Quark-Klöße: Wenn meine Eltern uns mit einer Süßspeise überraschten, waren meine Schwestern und ich selig. Zwar gab es davor immer auch einen Teller Suppe, aber die löffelten wir in Windeseile aus, so sehr freuten wir uns auf das, was danach kam.

Schoko-Quark-Klöße schmecken auch als Nachtisch

Aber nicht nur als Hauptgericht kann man diese süßen Versuchungen vernaschen. Als Dessert machen sich Schoko-Quark-Klöße und Co. genauso gut. Oder wie wäre es mit einer Portion davon zum Nachmittag? Es muss ja nicht immer das klassische Stück Kuchen zur Tasse Kaffee sein.

Ganz egal, wann du dich entscheidest, eine Portion Schoko-Quark-Klöße zu futtern, die Zubereitung ist glücklicherweise nicht schwer. Allerdings dauert sie ein wenig, denn der Teig für die gefüllten Klöße muss etwa eine Stunde lang kalt gestellt werden. Deshalb solltest du mit der Zubereitung rechtzeitig beginnen. Dafür lässt du zunächst den Quark abtropfen und mischst in der Zwischenzeit Mehl mit Grieß und einer Prise Salz.

Im nächsten Schritt verarbeitest du diese Zutaten mit dem abgetropften Quark und zwei Eiern. Knete alles so lange, bis daraus ein glatter Teig entstanden ist. Dieser wird nun abgedeckt und eine Stunde in den Kühlschrank gestellt. Derweil kannst du dir schon einmal überlegen, ob du die Schoko-Quark-Klöße lieber mit gerösteten Semmelbröseln und brauner Butter oder Vanillesoße servieren möchtest. Klingt beides unwiderstehlich, oder?

Nach der Kühlzeit musst du aus dem Teig zwölf gleich große Fladen formen. Das klappt am besten, wenn du deine Hände etwas anfeuchtest. In die Mitte jedes Fladens kommt ein Stück Schokolade, und im Anschluss rollst du die Fladen zu Klößen zusammen. Diese müssen dann nur noch eine Viertelstunde lang in siedendem Wasser gegart werden. Das war’s!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Naschkatzen freuen sich übrigens auch über Germknödel mit Pflaumenmus-Füllung. Mindestens genauso verführerisch schmecken unsere süßen Klöße mit Apfelkompott und Sahne und Pflaumenknödel wie von Oma. Frage unseren Koch-Bot nach weiteren Ideen, wenn du nicht genug von süßen Hauptgerichten bekommen kannst.