Von diesen Schokobon-Keksen bekommt man einfach nicht genug

Bei diesen Schokobon-Keksen werden wir schnell zum Krümelmonster, denn davon bekommen wir nicht genug. Die Knusper-Cookies mit Schokostückchen sind einfach zu lecker, um nicht gleich noch einen zweiten und vielleicht sogar einen dritten zu vernaschen. Wenn du Lust auf etwas Süßes hast, dann greif zu!

Rezept für Schokobon-Kekse: Knabberspaß für Naschkatzen

Kekse sind ideal, wenn sich der süße Hunger meldet, aber man nicht unbedingt ein ganzes Stück Kuchen essen möchte. Wobei wir schon mal eine kleine Warnung aussprechen müssen – denn wer einmal von diesen Schokobon-Keksen probiert, der kann es nicht bei einem Stück belassen.

Wir überraschen mit den Schokobon-Keksen gern auch die Kollegen, weil wir wissen: geteiltes Schokoglück ist doppeltes Schokoglück. Die Cookies lassen sich super vorbereiten und schmecken am nächsten Tag sowieso fast noch besser. Bleiben welche übrig, kann man sie luftdicht verpacken und später mit zur Arbeit nehmen. Oder zu einem Picknick? Oder auf Reisen? Ganz egal, die Kekse sind immer eine gute Begleitung.

Um sie zu backen, sieben wir zunächst Mehl in eine Schüssel und mischen es mit Backpulver und Salz. Im Anschluss zerlassen wir Butter, die wir mit zwei Eiern und Zucker verrühren. Danach bringen wir die trockenen und feuchten Zutaten zusammen, um sie zu einem glatten Teig zu verarbeiten.

Und wann kommen die Schokobons ins Spiel? Genau jetzt! Wir hacken sie und arbeiten sie in den Cookie-Teig ein. Danach formen wir daraus kleine Kugeln, legen sie auf ein Blech mit Backpapier und schieben sie in den Ofen. In maximal 20 Minuten holen wir das Blech mit den Schokobon-Keksen dann wieder heraus. Duften die nicht himmlisch?

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Jetzt hat uns das Keksfieber so richtig erwischt. Aus diesem Grund backen wir als Nächstes mal wieder unsere Chocolate Chip Cookies mit dreierlei Schokolade, bevor wir uns unseren süßen Bananenkeksen widmen. Oder haben wir doch zuerst Lust auf selbst gemachte Twix-Kekse? Vielleicht fragen wir auch noch einmal unseren Koch-Bot nach Empfehlungen.