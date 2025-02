Diese Schwarzwälder Kirschtorte wird auf dem Blech gebacken

Kuchen geht immer! Wir finden, man sollte sich viel öfter ein Stück davon gönnen und mit seinen Liebsten den nachmittäglichen Kaffeeklatsch wieder aufleben lassen. Es gibt doch immerhin nichts Schöneres, als sich gemütlich zusammenzusetzen, über Neuigkeiten auszutauschen und dabei beispielsweise ein Stück dieser himmlischen Schwarzwälder Kirschtorte vom Blech zu futtern. Von uns bekommst du das Rezept zum Nachbacken!

Rezept für Schwarzwälder Kirschtorte vom Blech: Klassiker mal anders

Die Schwarzwälder Kirschtorte ist wohl einer der bekanntesten und beliebtesten Kuchen Deutschlands, der auch über die Landesgrenzen hinaus ein hohes Maß an Popularität gewinnen konnte – ein echter Klassiker, der seinen kulinarischen Siegeszug etwa in den 1930er Jahren begann. Die Torte besteht aus mehreren schokoladigen Biskuitböden, die mit Kirschwasser verfeinert werden, einer süßen Kirschschicht und einer fluffigen Sahneschicht. Verziert wird sie mit jeder Menge Schokoraspeln und gerne auch mit Amarena-Kirschen.

Um ihren Namen ranken sich gleich mehrere Mythen. Sind es die Schokostreusel, die an einen dunklen Wald erinnern? Oder liegt es am Kirschwasser, das vermehrt im Schwarzwald hergestellt wurde? Es könnte auch an den prächtigen Farben der Torte erinnern, die an den traditionellen Bollenhut der Region erinnern.

Wir lieben das Gebäck, ganz egal, woher es seinen Namen hat. Heute backen wir allerdings nicht die klassische Variante, sondern widmen uns einer Schwarzwälder Kirschtorte vom Blech. Der Vorteil: Sie lässt sich super vorbereiten und mitnehmen, beispielsweise zur Arbeit oder einer Party. Außerdem besteht sie aus nur einem Biskuitboden, ist somit etwas leichter gezaubert als ihre ältere Schwester.

Möchtest du die Schwarzwälder Kirschtorte vom Blech nachbacken, kannst du dich an unserer Anleitung orientieren, die dich Schritt für Schritt durchs Rezept führt. Wir wünschen gutes Gelingen und natürlich guten Appetit!

