Dänischer Filetbraten mit Senfsoße und Bratkartoffeln

Bräune Butter in einer Pfanne und brate darin die Filetstücke bei starker Hitze von jeder Seite zwei Minuten an. Schalte die Herdplatte auf die mittlere Stufe. Brate das Fleisch weitere ein bis zwei Minuten und stelle sie anschließend warm.

Brate in Scheiben geschnittene Champignons in etwas Butter scharf an. Gib Wasser, Frischkäse und Senf dazu und würze alles mit Pfeffer und Salz. Lass die Soße 5 Minuten köcheln und lege dann die Schweinefilets in die Pfanne. Lasse sie ca. 5 Minuten in der Soße ziehen.