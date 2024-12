Gemütlichkeit garantiert: So gelingt das perfekte Schweizer Käsefondue

Pünktlich zu Weihnachten und Silvester wird das Fondue-Set wieder aus dem Keller geholt. Denn was passt besser zu einem Abend mit Freunden, als Schweizer Käsefondue? Beim Fondue geht es um viel mehr als um bloßes Essen – es geht um Wärme, Geselligkeit und darum, gemeinsam zu schlemmen.

In den verschneiten Bergen der Schweiz diente das Fondue einst als einfache und herzhafte Mahlzeit für Bauern und Hirten. Heute steht es sinnbildlich für das Teilen und hat sich zu einem festlichen Essen entwickelt, das die Gemeinschaft fördert und die Gemütlichkeit in den Mittelpunkt stellt.

Dein Rezept für klassisches Schweizer Käsefondue

In der Schweiz wird das Fondue traditionell während der kälteren Monate genossen, bei uns kommt es häufig an Silvester auf den Tisch. Die Mischung aus geschmolzenem Käse, Wein und Gewürzen wird traditionell in einem Fonduetopf auf dem Tisch serviert. Und jeder Gast taucht sein Brot oder andere leckere Zutaten in den cremigen Käse. Traditionell werden Emmentaler und Gruyère verwendet, die dem Fondue seine charakteristische Geschmackstiefe verleihen, während ein Hauch von Knoblauch und Weißwein für eine unverwechselbare Note sorgen.

Wir haben noch ein paar weitere Fondue-Rezepte mit Käse in unserem Repertoire. Hast du schon einmal das Pizza-Fondue im Brot aus dem obigen Video oder unser Dreikäsebrot probiert? Für Fleischliebhaber ist unser mit Hackfleisch und Käse gefülltes Brot bestimmt eine gute Wahl.

Das traditionelle Schweizer Käsefondue bringt nicht nur wunderbare Aromen und Wärme in dein Zuhause, sondern auch jede Menge Herzlichkeit und Gemeinschaft. Pack die Fonduegabeln aus – es wird köstlich!