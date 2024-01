Auf der Suche nach einer Kleinigkeit, die deinen süßen Hunger stillt? Unser selbst gemachtes Snickers-Bananen-Eis ist deine Rettung! Es schmeckt cremig, nussig, schokoladig und besteht aus gerade einmal fünf Zutaten.

Selbst gemachtes Snickers-Bananen-Eis

Der Trend, Eis aus Bananen selbst zu machen, sorgte auf Social-Media-Kanälen für freudige Furore. Die sogenannte Nicecream begeisterte die Netzgemeinde und fand rund um den Globus Foodie-Fans. Kein Wunder, die Zubereitung ist supereinfach, kommt ohne weiteren Zucker aus, und bereits ohne weitere Zutaten schmeckt Nicecream fantastisch. Sie lässt sich aber nach Belieben mit weiteren Komponenten verfeinern.

Nicecream bildet auch die Basis für unser Snickers-Bananen-Eis. Dafür benötigst du sehr reife Bananen, deren Schale am besten schon in Knallgelb leuchtet. Die Bananen müssen weich und süß sein, also bereits ein paar Tage gereift sein. Schäle sie und schneide sie in Scheiben, die anschließend mindestens zwei Stunden in den Tiefkühlschrank wandern.

Für das Snickers-Bananen-Eis brauchst du einen guten Standmixer, denn die gefrorenen Bananenstücke müssen nun püriert werden. Gib Erdnussbutter dazu und hacke ungesalzene Erdnüsse klein, die du unter die Eismasse hebst. Dann kommen noch Schokotropfen, die du im Backregal im Supermarkt findest, dazu. Das war’s – fertig ist dein erstes selbst gemachtes Snickers-Bananen-Eis.

Das Eis hält sich im Tiefkühlschrank eine ganze Weile – wenn es überhaupt so weit kommt. Aus Erfahrung können wir sagen, dass es meist bereits kurz nach der Zubereitung ratzfatz aufgefuttert wurde. Da muss natürlich sofort Nachschub her. Wie wäre es mit Oreo-Eis am Stiel mit Toppings nach Wahl? Auch unser Limetten-Kokos-Eis am Stiel ist eine Wonne für Naschkatzen. Mit unserem Rezept für selbst gemachtes Spaghettieis mit Erdbeer-Soße holst du dir einen Klassiker aus dem Eiscafé nach Hause. Lecker!