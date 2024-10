Süße Snickers-Datteln mit Schokolade und Erdnussbutter

Leichter kann man Naschereien nicht selbst machen: Diese Snickers-Datteln sind der perfekte süße Snack für zwischendurch und lassen sich easy zubereiten. Mach am besten gleich ein paar mehr, denn die Leckereien kann man wunderbar teilen. Wir zeigen dir, wie schnell du sie zauberst.

Süße Snickers-Datteln: teilen oder alleine futtern

Snickers kennst du bestimmt: Der Schokoriegel mit Erdnüssen begeistert bereits seit 1930 Naschkatzen auf der ganzen Welt und ist der meistverkaufte Schokoriegel in den USA. Wir haben uns das süße Stück zum Vorbild für unsere Snickers-Datteln genommen. Die kannst du super verschenken, selbst naschen oder als Nachtisch servieren. Wir lieben sie als kleinen Snack für zwischendurch, wenn wir Lust auf etwas Süßes haben und gleichzeitig ein wenig Energie benötigen.

Frisch gekühlt schmecken die Snickers-Datteln am besten, deshalb bewahrst du sie am besten im Kühlschrank auf. Dort halten sie sich auch am längsten. Lege sie zur Lagerung in eine verschließbare Dose und nimm dir eine, wenn sich der kleine Hunger meldet.

Um dir eine Ladung Snickers-Datteln zuzubereiten, brauchst du maximal 15 Minuten Zeit. Danach sollten sie noch einmal etwa genauso lange liegen bleiben, damit die Schokolade hart wird. Aber wir beginnen von vorn:

Hacke zunächst etwas Zartbitterschokolade und zerlasse diese über einem Wasserbad. Fülle derweil die Datteln mit Erdnussbutter oder Erdnussmus. Besonders leicht klappt es mit glatter Erdnussbutter, du kannst aber auch welche mit Stückchen verwenden. Sind alle Datteln befüllt und ist die Schokolade geschmolzen, kannst du die Datteln in die Schoki tauchen, sodass sie rundherum damit überzogen sind. Streue nun noch etwas grobes Meersalz darüber und stelle die Snickers-Datteln danach in den Kühlschrank, dort härtet der Überzug besonders schnell aus. Und dann probiere mal – sind die nicht lecker?

