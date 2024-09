Souvlaki: mediterranes Grillvergnügen

Aktuell legt der Spätsommer nochmal ein Comeback hin und verwöhnt uns mit Temperaturen über 20 Grad. Zeit, noch ein letztes Mal den Grill anzuwerfen. Wir verwöhnen unsere Gäste mit Souvlaki, einem echten griechischen Klassiker.

Schnelles Rezept für Souvlaki

Souvlaki sind griechische Grillspieße, die mit frischen Beilagen wie Fladenbrot, Tzatziki, Zwiebeln, frischem Salat und leckeren Gewürzen einfach unwiderstehlich sind. Am besten schmecken sie natürlich vom Grill, aber auch aus dem Ofen sind sie ein Genuss.

Die Spieße sind ein fester Bestandteil der griechischen Esskultur. Traditionell werden sie mit Schweinefleisch zubereitet, aber du kannst auch Huhn, Lamm oder sogar Gemüse verwenden. Die Marinade ist das Herzstück des Gerichts. Sie besteht aus Olivenöl, Zitronensaft, Knoblauch und Kräutern wie Oregano oder Thymian. Das verleiht dem Fleisch einen intensiven Geschmack und macht es besonders zart und saftig.

Wir verwenden in unserem Rezept für Souvlaki Schweinefleisch ohne Knochen. Bei der Marinade beschränken wir uns auf Zitronensaft, Knoblauch, Olivenöl und Oregano. Das Fleisch sollte etwa eine Stunde in der Marinade im Kühlschrank durchziehen. Wenn du Holzspieße verwendest, lege sie vorher für einige Minuten in Wasser ein. So verhinderst du, dass die Spieße auf dem Grill kein Feuer fangen.

Was die Souvlaki so besonders macht, ist ihre Einfachheit. Mit wenigen Zutaten zauberst du einen leckeren Grillgenuss, ohne viel vorbereiten und lange dafür am Grill oder Herd stehen zu müssen. Du kannst die Grillspieße aber auch ohne Probleme schon am Vorabend marinieren, sodass du sie sofort auf den Grill legen kannst, wenn der Hunger kommt.

Wir lieben auch diese selbstgemachten Grillfackeln. Passend zu beidem

kannst du einen griechischen Kartoffel-Knoblauch-Dip und Bauernsalat mit Feta servieren.