Die überbackenen Spaghetti Bolognese aus dem Ofen lieben nicht nur Nudelfans

Der Herbst ist da und draußen ist es kalt und ungemütlich. Ein Grund mehr für ein leckeres Gericht, das von innen wärmt. Aufläufe eignen sich dafür perfekt. Sie sind schnell zubereitet, beim Garen verbreitet sich ein köstlicher Duft in der Küche und ihre Aromen sorgen für wohlige Wärme. Eines unserer liebsten Rezepte ist der Spaghetti-Bolognese-Auflauf.

Spaghetti-Bolognese-Auflauf: lässt Herzen höherschlagen

Diese Version des italienischen Klassikers bringt Abwechslung in die Küche und verspricht eine herrlich knusprige Kruste und cremig-würzige Spaghetti darunter. Du wirst den Duft von Kräutern und Tomaten lieben, der beim Backen aus dem Ofen steigt und die ganze Küche erfüllt.

Für den Auflauf kochst du zuerst die Nudeln in Salzwasser. Dann brätst du das Hackfleisch in einer Pfanne mit Öl, Zwiebel und Tomatenmark an. Lösche dann alles mit Brühe ab. Nachdem die Spaghetti gut abgetropft sind, gibst du sie zusammen mit geachtelten Tomaten dazu. Salz und Pfeffer sorgen für Würze, Thymian für das typische italienische Aroma. Jetzt fehlt nur noch der Käse. Streue ihn über die Spaghetti Bolognese und schiebe sie für etwa 10 Minuten in den Ofen.

Achte darauf, dass du eine ofenfeste Pfanne verwendest oder alles vor dem Backen in eine Auflaufform umfüllst.

Der Spaghetti-Bolognese-Auflauf vereint die italienische Leidenschaft für gutes Essen mit einem Hauch von Geborgenheit, die nur Ofengerichte vermitteln. Teile ihn mit deinen Liebsten und genießt den köstlichen Geschmack Italiens.

Spaghetti Bolognese schmeckt in vielen Varianten. Der Bolognese-Eintopf ist schnell und einfach gemacht und unfassbar lecker. Auch auf Brot schmeckt das Nudelgericht fantastisch, wie das Spaghetti-Bolognese-Sandwich mit Mozzarella beweist. Oder backe dir einen leckeren Pastakuchen mit Bolognese.